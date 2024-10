Valencia, il video dell’uomo salvato in extremis dai vicini calando corde dai balconi durante l’alluvione Un video ha ripreso lo straziante soccorso di un residente di Albal una delle zone più colpite dall’alluvione di Valencia in Spagna. Nel filmato si vede l’uomo che tenta di afferrare ogni cosa mentre viene trascinato via. Poi riesce a prendere una corda e a rimanere aggrappato fino a quando dal balcone riescono a issarlo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un uomo che nel buio viene travolto e trascinato via dalla furia dell'acqua che ha invaso strade e case nella provincia di Valencia e una folla di persone affacciate alle finestre e ai balconi che tenta disperatamente di salvarlo calando pali, corde e ogni cosa utile, riuscendo in extremis a issarlo e a metterlo in salvo. Sono le immagini di un video che ha ripreso lo straziante soccorso di un residente di Albal una delle zone più colpite dall'alluvione di Valencia in Spagna.

La scena, immortalata da altri residenti, mostra quei terribili momenti di martedì sera quando fiumi e torrenti hanno invaso intere cittadine, portando distruzione e morte. Nel filmato si vede l'uomo che tenta di afferrare ogni cosa mentre viene trascinato via, illuminato dalle torce dei residenti affacciati dai balconi. Poi riesce a prendere una corda e a rimanere aggrappato fino a quando dal balcone riescono a issarlo, mettendolo al sicuro tra le urla e i pianti di gioia degli altri.

Durante le devastanti inondazioni a Valencia, la località di Albal è stata colpita pesantemente con decine di persone sorprese in strada ma è stata anche teatro di gesti altruistici e salvataggi estremi come quelli del video. Nella stessa cittadina un uomo ha preso il trattore e ha rischiato la vita per salvare le persone intrappolate nelle auto o in strad,a aggrappate a qualcosa, portandole in salvo. L'uomo ha raccolto sei persone portandole al sicuro in un scuola dove poi hanno trascorso la notte

In ogni angolo della Comunità Valenciana ci sono state persone che si sono mobilitate per aiutare i loro vicini durante e dopo l'alluvione, offrendo riparo, cibo e assistenza. Molte zone e paesi infatti sono ormai distrutti mentre i soccorritori vanno casa per casa e auto per auto alla ricerca di dispersi. Secondo il governo locale, infatti, ci sono ancora decine di persone che mancano all'appello.