FdI cala nei sondaggi politici e il Pd è in rimonta: male il M5s, cresce ancora Forza Italia Sono a meno di sette punti di distanza Fratelli d'Italia e il Partito democratico: nell'ultima settimana il primo è sceso nei sondaggi politici, mentre il secondo è cresciuto. Il distacco resta, comunque, ancora molto ampio. Nel frattempo, il Movimento 5 stelle scende ancora e Forza Italia supera la Lega per l'ennesima volta. Lo riporta il sondaggio di Swg per La7.

A cura di Luca Pons

Non si può parlare di un ‘rischio sorpasso', perché il Pd è ancora a quasi sette punti di distanza da Fratelli d'Italia, ma i dem hanno accorciato le distanze nell'ultima settimana recuperando oltre mezzo punto. Va meno bene al Movimento 5 stelle, in netto calo, così come quasi tutti gli altri partiti dell'opposizione. Cresce invece Forza Italia, capace di superare ancora una volta la Lega e portarsi al secondo posto nella coalizione di centrodestra. Ecco i risultati del nuovo sondaggio politico di Swg, realizzato per il Tg La7.

Fratelli d'Italia scende al 29,5% dei voti. È comunque nettamente la percentuale più alta tra i partiti italiani, tuttavia il calo dello 0,3% impedisce allo schieramento guidato da Giorgia Meloni di superare la soglia del 30%. In ogni caso, non ci sono avversari nelle immediate vicinanze che siano in grado, a breve, di mettere in difficoltà il primo posto di FdI. C'è però un buon risultato del Partito democratico, che sale al 22,7% guadagnando proprio uno 0,3%. Il distacco resta alto, ma scende sotto i sette punti, confermando che al momento il Pd è il principale partito della minoranza.

Anche perché nella stessa settimana vanno male – chi più, chi meno – quasi tutte le altre forze dell'opposizione. Soprattutto il Movimento 5 stelle, sceso all'11,4% con un -0,4%, il dato più negativo tra i partiti italiani. È possibile che la rottura di Giuseppe Conte con il progetto del campo largo abbia contribuito a questa flessione, considerando che la maggioranza dei suoi elettori è favorevole all'alleanza. In ogni caso, nelle prossime settimane il M5s proverà a cambiare direzione sfruttando l'assemblea costituente, che dopo aver creato tensioni tra Conte e Beppe Grillo si occuperà dei temi politici per rilanciare il Movimento.

È in calo anche Alleanza Verdi-Sinistra, al 6,9% con un -0,2%. Per la forza di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si tratta di un calo che, per il momento, non sembra essere allarmante. Avs aveva un consenso tra il 3 e il 4% nei sondaggi politici fino a pochi mesi fa, e il successo alle elezioni europee lo ha portato a quasi raddoppiare i consensi. Le prossime elezioni regionali saranno un primo test per capire se queste percentuali resteranno anche nelle altre votazioni.

In discesa anche Azione di Carlo Calenda, al 2,8% con un -0,2%, e Italia viva di Matteo Renzi al 2,2%, in calo dello 0,3%. L'unico schieramento dell'opposizione che guadagna voti, a parte il Pd, è +Europa che sale all'1,9%, guadagnando lo 0,2% rispetto alla settimana scorsa.

Nel centrodestra continua anche lo scontro tra Lega e Forza Italia. Il Carroccio, il giorno dopo il raduno di Pontida, sale all'8,5% (+0,1%). Forza Italia però va all'8,7%, effettuando un altro sorpasso grazie a un +0,4%. La coalizione di maggioranza è completata da Noi moderati, all'1,1% (+0,1%). Il sondaggio rileva anche i consensi per Sud chiama Nord di Cateno De Luca (stabile all'1,2%) e la lista di Michele Santoro Pace terra dignità (1,1%, +0,2%).