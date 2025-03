Sondaggi politici, cala tutto il centrodestra: male anche il Pd, bene il M5s che supera il 12%

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Cala tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia scende al 29,5% mentre Forza Italia e Lega si fermano rispettivamente al 9% e all'8,3%. Male anche il Partito democratico che scende al 22,7%. Il Movimento 5 Stelle invece recupera terreno e balza al 12,2%. Ecco come sono andati i partiti nell'ultima Supermedia sondaggi per Youtrend.

Cala tutto il centrodestra: chi è andato peggio

Fratelli d'Italia perde lo 0,3% e scende al 29,5%. Il partito di Giorgia Meloni registra un lieve calo che lo allontana dalla soglia psicologica del 30%, ma resta saldamente primo e distante da tutte le altre forze politiche. Finora Fdi ha registrato un costante trend positivo, pertanto è difficile ritenere questa flessione particolarmente preoccupante per Meloni e i suoi.

È interessante però, notare che a calare sono tutte le forze che compongono la coalizione di governo. Anche Forza Italia perde lo 0,3% e scende al 9%. Gli azzurri restano comunque avanti alla Lega, che cala dello 0,2% e si attesta all'8,3%. Complessivamente dunque, il centrodestra raccoglie il 48%, in calo del 0,6% rispetto al sondaggio precedente.

Com'è andato il centrosinistra: cala il Pd, balza in avanti il M5s

Il Partito democratico riporta una flessione negativa dello 0,2%. Si tratta di una leggera variazione ma contribuisce comunque ad allontanare il Pd, al 22,7%, dal suo principale avversario, Fratelli d'Italia. Tra i due partiti al momento ci sono quasi sette punti di distanza.

La settimana si chiude positivamente invece, per il Movimento 5 Stelle che registra una crescita di sette decimi. Un balzo in avanti che porta il partito di Giuseppe Conte oltre il 12% (precisamente al 12,2%). Dopo un periodo negativo nei consensi, sembra che i 5S siano tornati a crescere anche se è ancora presto per parlare di trend.

Per quanto riguarda gli altri partiti del centrosinistra, cresce anche Alleanza Verdi-Sinistra, con un +0,3% che lo fa salire al 6,4%. Tra le forze dell'area centro-liberale il quadro delle intenzioni di voto non registra grandi variazioni. Azione di Carlo Calenda, infatti, resta stabile al 2,9%, seguita da Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi perde lo 0,3% ed è al 2,4%, mentre +Europa si ferma al 2%. Infine troviamo Noi Moderati, quarto pilastro della coalizione di governo, che si attesta all'1,2%, in crescita dello 0,3%.

Quanto alle coalizioni, il centrosinistra è al 31,1%, esclusi il Movimento 5 Stelle e i partiti dell'ex Terzo polo (ovvero Azione, Italia Viva e Più Europa che raccolgono complessivamente il 5,3%).