video suggerito

Negli ultimi sondaggi politici cresce solo il Pd: calo per FdI e M5s, stabili Lega e Avs Nell’ultimo sondaggio di Swg cresce solo il Pd. Fratelli d’Italia scende ma resta al 30%. Giù anche il M5s e Forza Italia, mentre Lega, Avs e Azione sono rimasti stabili. Ecco che cos’è emerso. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra i partiti politici cresce solo il Pd, che guadagna lo 0,3% e sale . Fratelli d'Italia scende ma resta al 30%. Cala anche il Movimento 5 Stelle e Forza Italia, mentre Lega e Alleanza-Verdi Sinistra sono rimasti stabili. Vediamo cosa è emerso nell'ultimo sondaggio di Swg.

Chi sale e chi scende nei sondaggi

Fratelli d'Italia perde lo 0,2% nell'ultima settimana. Si tratta di un calo poco significativo per il momento, dato che il partito resta al 30% e i suoi consensi rimangono piuttosto alti. La soglia raggiunta da FdI gli consente di non preoccuparsi più di tanto dell'andamento dei suoi avversari, che guarda da lontano.

Il divario con il Partito democratico resta ancora ampio anche se questa settimana è l'unico a riportare un segno più nei sondaggi. Il Pd guadagna lo 0,3% e sale al 22,7%, accorciando così la distanza con il suo principale rivale. Per il partito di Elly Schlein i prossimi giorni saranno decisivi per dimostrare di aver ritrovato unità tra le diversi correnti, dopo la spaccatura registrata la scorsa settimana all'Europarlamento. Oggi e domani in Parlamento Meloni farà le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo a cui seguirà il momento del voto, dove emergeranno le posizioni dei vari partiti su Ucraina e riarmo. Un'eventuale nuova divisione tra i dem sui temi di politica estera potrebbe non essere ben visto dagli elettori e avere delle ricadute negative sui consensi del partito.

Ma se su quale sarà la linea del Pd restano dei dubbi, lo stesso non può dirsi del Movimento 5 Stelle che finora ha tirato dritto contro il piano presentato da Ursula von der Leyen. La strategia di marcare compatti però, non sembra aver premiato nelle intenzioni di voto. I 5s infatti, registrano un calo dello 0,2% che li fa scendere al 12,2%.

Nel resto del centrodestra la situazione è pressoché stabile. Forza Italia cala leggermente, dello 0,1% e si ferma al 9,1%. Ma resta comunque avanti alla Lega, che invece si attesta all'8%. In questi giorni i due partiti hanno rimarcato le loro posizioni sul riarmo europeo, con gli azzurri schierati al fianco di Von Der Leyen e il Carroccio nettamente contrario.

Quanto alle opposizioni, Alleanza Verdi-Sinistra è stabile al 6,3% e così pure Azione, che si posiziona sopra la soglia di sbarramento, al 3,5%. Cala Italia viva che perde lo 0,2% e ora è al 2,2%. Anche Più Europa registra una lieve flessione, dello 0,1% ed è data all'1,9%. Infine, segno positivo per Noi Moderati, che incassa un +0,1% e si attesta all'1,1%.