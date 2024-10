Il campo largo è già naufragato, il M5s si tira fuori alle Regionali in Umbria e Emilia-Romagna

video suggerito

A cura di Luca Pons

"Non sono disponibile ad affiancare il simbolo del M5s a quello di Renzi, che si è sempre distinto per distruggere e rottamare". Con queste parole, Giuseppe Conte ha segnato di fatto la rottura definitiva del progetto di ‘campo largo', almeno per quanto riguarda le elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Umbria. Dopo le fortissime tensioni in Liguria, che hanno portato al ritiro di Italia viva e +Europa dal centrosinistra (e dalle elezioni in generale), l'ex premier ha deciso per una frattura netta. Anche nelle altre due regionali d'autunno il M5s non correrà in alcun caso insieme a Italia viva, e quindi il centrosinistra sarà tenuto a scegliere tra i pentastellati e i renziani.

È possibile, così, che si verifichi un'altra situazione come quella del Piemonte e di altre Regioni, in cui il Movimento aveva portato un proprio candidato. Oppure, potrebbero essere Italia viva e altre liste vicine a fare un passo indietro ed eventualmente scegliere un altro nome da sostenere.

La replica di Matteo Renzi è arrivata a stretto giro, chiarendo che in Emilia-Romagna non ci saranno passi indietro, ma non parlando dell'Umbria: "Italia Viva è già in maggioranza in Emilia Romagna a sostegno di Bonaccini prima e di Irene Priolo dopo. Abbiamo un assessore e un gruppo di tre consiglieri che hanno lealmente sostenuto il centrosinistra dagli attacchi delle opposizioni di destra e del Movimento cinque stelle. Alle prossime elezioni regionali ci presenteremo a fianco di De Pascale con i nostri candidati e con il nostro simbolo, come già concordato. Se Conte vuole fare una battaglia contro Schlein, la faccia pure".

Conte, peraltro, ha chiarito che la divisione va ben oltre le elezioni in Umbria ed Emilia-Romagna, e riguarda anche le alleanze future: "Campo largo è una formula giornalistica. Noi vogliamo una alternativa di governo seria: vogliamo costruire un progetto alternativo alla Meloni e a questo governo che sta affamando gli italiani, famiglie e imprese. Però per farlo non possiamo affidarci ad un pastrocchio. Il tema è questo: abbiamo un modo di far politica e obiettivi incompatibili con quello che Renzi rappresenta, è una bomba esplosiva a orologeria".

Le parole sono arrivate del leader M5sa Cinque minuti, programma di Rai 1 condotto da Bruno Vespa che andrà in onda questa sera: "Come facciamo a presentarci con Renzi per quello che rappresenta, lobbismo, viene pagato da Stati stranieri, che è vietato da un codice di etica pubblica. Come si fa a fare una campagna elettorale e dire noi governeremo il Paese per i prossimi 5 anni?". E Conte ha respinto anche l'idea che si tratti di problemi personali: "È un problema politico forte, non di veti personali, per rendere credibile il progetto di alternativa".

Poche ore prima, alla Camera, le opposizioni si erano unite nel sostegno alla proposta sul salario minimo, poi bocciata dalla maggioranza. Un tema su cui si era segnata un'altra divisione, dato che Italia viva si era solamente astenuta invece di votare a favore. Conte aveva attaccato la decisione in Aula, e pochi minuti dopo aveva replicato il deputato Ivan Scalfarotto: "Farci dare patenti di sinistra da uno che ha firmato i decreti sicurezza di Salvini e mette sullo stesso piano Le Pen e Macron e Trump e Harris, è difficile. Giuseppe Conte non ha firmato il referendum sulla cittadinanza e sulla Rai ha deciso di prendersi le poltrone". Dopo settimane di scontro aperto, così, il campo largo si scioglie prima di essere nato (ancora una volta), e soprattutto prima di essere andato alle urne.