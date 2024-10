Il video della casa di riposo completamente allagata a Valencia: anziani in sedia a rotelle nel fango La casa di cura Savia, nel comune di Paiporta, vicino Valencia, è stata completamente invasa da acqua e fango. Almeno cinque persone sono morte a causa dell’alluvione che devastato la Spagna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

505 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Alluvione a Valencia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oltre 140 vittime, autostrade chiuse, treni fermi, interi paesi annegati nel fango, senza acqua potabile né elettricità. La Spagna è stata letteralmente devastata dall'alluvione che nella sola regione di Valencia ha causato lo sfollamento di 120.000 persone, per poi colpire con violenza anche la Castilla-La Mancha e l'Andalusia, allungando la sua ombra minacciosa fino a Barcellona e alle isole Baleari.

Tra i comuni più colpiti c'è indubbiamente Paiporta, alle porte di Valencia, dove sono morte almeno 45 persone, di cui almeno sei in una casa di riposo. In un video, registrato da un cuoco del centro e condiviso da un suo parente su X, si vede come l'acqua e il fango abbiano quasi completamente invaso l’interno dell’edificio, superando il metro di altezza.

Nelle informazioni fornite da Eloy Vegas López nella pubblicazione sul social media, si legge che gli anziani, molti dei quali in sedia a rotelle, “sono riusciti a salire ai piani più alti”. Dopo quanto accaduto, il personale si è cambiato d'abito “come meglio ha potuto” mentre cercava di contattare i “servizi di emergenza al collasso”.

La radio SER ha riferito che l'ondata di maltempo ha sorpreso i 120 residenti della casa di cura Savia intorno alle 20 di martedì 29 ottobre. “Ci sono state scene di panico. Il personale, correndo grandi rischi, è riuscito a portare praticamente tutti al primo piano, ma non c'è stato il tempo di salvare tutti a causa della violenza della corrente che ha distrutto l'ingresso", hanno riferito i media."