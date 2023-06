Sondaggi politici, crolla il Pd di Elly Schlein: oltre mezzo punto in meno in una settimana Nell’ultimo sondaggio di Swg, il Partito democratico di Elly Schlein perde oltre mezzo punto percentuale negli ultimi sette giorni, ma riesce comunque a mantenersi sopra la quota del 20%.

A cura di Annalisa Girardi

Non è stata una settimana positiva per il Partito democratico. Almeno nei sondaggi elettorali: in quello di Swg, pubblicato dal telegiornale di La7, i dem di Elly Schlein hanno perso oltre mezzo punto percentuale negli ultimi sette giorni, riuscendo comunque a mantenersi sopra la quota del 20%. Fratelli d'Italia, però rimane ancora lontano e il Movimento Cinque Stelle (nonostante in leggera flessione questa settimana) potrebbe sempre recuperare. Vediamo nello specifico cosa dicono le intenzioni di voto: come si comporterebbero gli elettori se fossero chiamati oggi alle urne?

Fratelli d'Italia rimane stabile in prima posizione al 29,1% nell'ultima settimana. Mentre, appunto, il Partito democratico sul secondo gradino del podio scivola dal 21% al 20,4%. Perde consensi anche il Movimento cinque stelle che passa dal 16,3% dello scorso 29 maggio al 16,1% registrato il 5 giugno.

Per quanto riguarda gli altri partiti di maggioranza, anche la Lega nell'ultima settimana subisce una piccolissima flessione, di 0,1 punti percentuali, e si ferma al 9%. Rimbalzo invece per Forza Italia, che passa dal 6,6% al 7%: ormai ci sono appena due punti di differenza a separare azzurri di Silvio Berlusconi e Carroccio di Matteo Salvini, i due principali alleati di Giorgia Meloni al governo.

Per quanto riguarda le forza politiche minori, dopo Forza Italia troviamo Azione al 3,8%: il partito di Carlo Calenda si attesta al 3,8%, o,2 punti percentuali in meno rispetto a quanto rilevato lunedì scorso. E a seguire, l'Alleanza di Verdi e Sinistra, in leggero aumento dello 0,2% che li porta al 3,6%. La rottura nel Terzo polo lascia Italia Viva sotto la soglia di sbarramento al 2,7%, insieme ad altri partiti come +Europa (2,4%), Per l'Italia con Paragone (2,2%), Unione popolare (1,5%) e Noi moderati (1%).

La quota di indecisi rimane comunque alta, al 38% e in aumento di due punti percentuali rispetto all'ultima rilevazione della scorsa settimana.