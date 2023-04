Sondaggi politici, crolla Fratelli d’Italia e il Pd si riavvicina: restano indietro i 5 Stelle La Supermedia di questa settimana conferma il calo di Fratelli d’Italia nei sondaggi politici, che però continua a dominare le intenzioni di voto. Distante ma in ascesa il Pd, stabile ma in lontano il Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nei sondaggi politici, Fratelli d'Italia continua a dominare settimana dopo settimana. Ma per la presidente del Consiglio e i suoi arriva l'ennesimo campanello d'allarme: la Supermedia di questa settimana, elaborata da Agi e Youtrend, conferma un nuovo calo netto per il partito di Giorgia Meloni, che perde quasi un punto percentuale. Il Partito Democratico è ancora distante, ma l'effetto Schlein per i dem sembra non essersi ancora esaurito del tutto. In questo momento sono poco più di otto i punti di distanza tra le prime due forze politiche del Paese. Fino a qualche mese fa erano quasi quindici.

Fratelli d'Italia cala ancora, sale il Pd staccando il Movimento 5 Stelle

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta il primo partito nelle intenzioni di voto dei sondaggi politici, secondo la Supermedia. Ma per la presidente del Consiglio arriva un'altra brutta notizia: un meno 0,9% che la riporta al 28,8% e soprattutto distante dai trenta punti raggiunti negli ultimi mesi. Il distacco con le opposizioni è ancora ampio, ma il Partito Democratico di Elly Schlein recupera un altro 0,4% e passa al 20,1%. Resta indietro, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: i grillini non perdono e non guadagnano punti, ma rimangono fermi al 15,7%.

Rimonta la Lega, bene anche Terzo polo e Forza Italia

Per la Lega di Matteo Salvini arriva un dato positivo: più 0,3% che riporta il Carroccio all'8,8%, praticamente quanto ottenuto alle ultime elezioni politiche. Cresce anche il Terzo polo di Azione e Italia Viva, con un più 0,2% che vale il 7,5%. Bene anche Forza Italia di Silvio Berlusconi, con un più 0,3% che lo riporta al 6,9%. Chiudono le intenzioni di voto l'alleanza Verdi e Sinistra con il 3,1% (meno 0,1%), +Europa al 2,2% (più 0,1%), Italexit stabile al 2,1%, Unione Popolare all'1,6% (meno 0,2%) e Noi Moderati stabile all'1,0%.