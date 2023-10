Sondaggi politici, crescono centrodestra e Movimento 5 Stelle: grillini a tre punti dal Pd L’ultima Supermedia dei sondaggi politici registra un trend positivo per Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Il Pd resta fermo al secondo posto nelle intenzioni di voto, mentre il Movimento 5 Stelle prova la rimonta.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il centrodestra torna a volare nel sondaggi politici, stavolta in tutte le sue componenti (al netto dei moderati). La Supermedia di questa settimana, elaborata come sempre da Agi e Youtrend tenendo conto delle rilevazioni dei maggiori istituti demoscopici italiani, conferma il trend positivo per Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Il Partito Democratico si mantiene stabilmente al secondo posto nelle intenzioni di voto, ma resta cristallizzato sotto ai venti punti e rischia di subire il ritorno del Movimento 5 Stelle di nuovo in crescita. Intanto Azione e +Europa crescono, l'alleanza Verdi e Sinistra si ferma e Italia Viva crolla. Vediamo tutte le percentuali nel dettaglio.

Fratelli d'Italia sempre in testa, i 5 Stelle si avvicinano al Pd

Il primo partito nelle intenzioni di voto, secondo la media dei sondaggi politici, è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che questa settimana aggiunge un altro 0,2% al suo bottino virtuale e passa al 28,9% sfiorando nuovamente quota trenta. Il Partito Democratico di Elly Schlein, carico della responsabilità di prima opposizione del Paese, non riesce a smuoversi dal 19,7%, dove resta cristallizzato senza né scendere né salire. Cresce, intanto, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, tornando a tre punti tondi dagli ex alleati dem: più 0,2% per i grillini, che passano al 16,7%.

Bene Lega e Forza Italia, cresce Azione mentre Italia Viva crolla

La Lega di Matteo Salvini cresce dello 0,1% e passa al 9,3%, con un trend positivo che attraversa tutto il centrodestra e arriva anche a Forza Italia: più 0,3% e sale al 7,2%. Azione di Carlo Calenda segna un più 0,1% e torna al 3,9%, seguito dall'alleanza Verdi e Sinistra, che resta stabile al 3,4%. Italia Viva di Matteo Renzi crolla dello 0,4% e chiude al 2,6%, appena davanti a +Europa, che invece sale dello 0,2% e arriva al 2,5%. Chiudono le intenzioni di voto Italexit al 2,0% (più 0,1%), Unione Popolare stabile all'1,4% e Noi Moderati, unica nota negativa nel centrodestra, che perde lo 0,3% e scende allo 0,8%.