Sondaggi politici, cresce il Pd e accorcia lo stacco con Fratelli d’Italia: chi vincerebbe oggi

FdI è primo ma il Pd cresce più di tutti e accorcia le distanze con il partito della premier. Crolla invece il M5s. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Vis Factor che, in collaborazione con l’istituto sondaggistico Emg Different, ha analizzato come sono cambiate le intenzioni di voto degli elettori a distanza di un anno esatto.