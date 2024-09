video suggerito

Sondaggi politici, chi va meglio: Pd e Avs in risalita, calano FdI e Lega Il centrodestra cala, anche se di poco, mentre le opposizioni crescono. I sondaggi politici di settembre, dopo la pausa estiva della politica, confermano Fratelli d’Italia come primo partito ma mostrano anche una crescita di Pd e Avs. Ecco i risultati del sondaggio di Swg, chi va meglio e chi è in calo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Luca Pons

I sondaggi politici di settembre, dopo la pausa estiva della politica e a pochi giorni dalla riapertura del Parlamento, confermano che Fratelli d'Italia è il primo partito nel Paese ma il centrodestra nel complesso cala. Vanno bene il Pd, Alleanza Verdi-Sinistra e anche Italia viva, male la Lega. Ecco i risultati della rilevazione di Swg per La7.

Fratelli d'Italia è al 30,2%. Per Giorgia Meloni c'è un calo leggerissimo (-0,1%) rispetto alla settimana scorsa, ma in generale per il suo partito non sembra esserci motivo di preoccupazione: i consensi restano sopra il 30%, e mentre si avvicina il periodo della manovra la competizione – sia tra gli alleati che tra gli avversari – resta lontana.

Il quadro è meno rassicurante, però, se Meloni guarda a tutto il centrodestra nel suo complesso. Infatti, Forza Italia sale all'8,5% guadagnando un +0,1%, mentre la Lega cala all'8,3% perdendo lo 0,2%. Un calo di due decimi in pochi giorni fa sì che, nel complesso, la coalizione di maggioranza sia in discesa tra le preferenze. Considerando i partiti rilevati dal sondaggio, il centrodestra raccoglie il 47% dei voti, e perde lo 0,2% rispetto alla settimana scorsa.

Il Partito democratico sale al 22,5%, con un +0,2%. Un guadagno positivo per il Pd di Elly Schlein, che resta saldamente il primo partito dell'opposizione e riduce – anche se di pochi decimi – il distacco da FdI. Va bene anche l'Alleanza Verdi-Sinistra, che sale al 7,2% con una crescita dello 0,3%. Nel sondaggio, quindi, Avs si conferma in linea con il risultato decisamente positivo ottenuto alle ultime europee, e ben più alto di quello alle elezioni politiche del 2022. Meno bene il Movimento 5 stelle, che con l'11,5% perde lo 0,1% e quindi interrompe la crescita iniziata dopo la delusione delle europee. Non sembra aver influito in modo positivo, ma neanche troppo in modo negativo, il periodo turbolento di scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo.

Stabile Azione, il partito di Carlo Calenda, al 3,2%. Risale invece Italia viva al 2,6%. Il partito di Matteo Renzi, sempre più al centro di tensioni con Giuseppe Conte, ha guadagnato lo 0,3% in una settimana. Risultato negativo per +Europa, all'1,7% con un -0,2%. Infine, tra i partiti non presenti in Parlamento, il sondaggio rileva la lista di Michele Santoro Pace terra dignità, all'1,1%, con un -0,2%.

Anche se nell'opposizione ci sono alti e bassi, il bilancio complessivo è un +0,5%. Oggi, i partiti della minoranza prenderebbero il 48,7%, superando quindi il centrodestra. Il problema per chi spera nel ‘campo largo‘ è che i voti non si sommano in modo così semplice, e che trovare un accordo che riunisca tutti, dal Pd a Italia viva, dal M5s a Azione, oggi sembra difficilissimo.