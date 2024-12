video suggerito

Sondaggi politici, chi scende e chi sale: Pd rimonta ma Fratelli d'Italia resta primo FdI è primo al 29%. Il Pd, in crescita, sale al 23,7% e accorcia le distanze. Tra Forza Italia e Lega è di nuovo testa a testa, mentre il M5s è in calo. Ecco che cos'è emerso nell'ultimo sondaggio di Emg Different.

A cura di Giulia Casula

Il Partito democratico rimonta e sale al 23,7%. La distanza con Fratelli d'Italia si accorcia, ma il partito di Meloni è ancora primo. Il Movimento 5 Stelle perde terreno, mentre Forza Italia e Lega sono vicinissimi. Vediamo nel dettaglio i risultati dell'ultimo sondaggio di Emg Different per Rai Spa.

Chi arriva primo e chi ultimo nei consensi

Fratelli d'Italia resta primo nei consensi. Pur non registrando variazioni positive, Fdi mantiene il suo primato, attestandosi al 29%. In questi giorni il partito di Giorgia Meloni era impegnato nella kermesse di Atreju, da dove oggi la premier ha tenuto il suo tradizionale intervento di chiusura.

In questi giorni, il Circo Massimo, dove si è tenuto l'evento, ha ospitato diversi personaggi politici e alcuni leader dell'opposizione, tra cui Giuseppe Conte. Il palco di Atreju è stata l'occasione per il leader del Movimento 5 Stelle per ribadire la distanza da Elly Schlein e dal Partito democratico.

Il M5s però, che al momento è dato al 10,8% (con un calo dello 0,3%), si trova in una delicata fase di riorganizzazione, in cui le decisioni che sceglierà di prendere, anche rispetto al proprio posizionamento all'interno del campo largo e all'alleanza con il Pd, potranno pesare sui consensi.

Dall'altra parte il Partito democratico infatti, vive un momento di crescita e ad oggi risulta al 23,7 (+0,4%). La forbice con Fratelli d'Italia si sta gradualmente riducendo, anche se il distacco resta ancora significativo. Ad ogni modo, i dem hanno ormai consolidato il loro ruolo di prima forza d'opposizione nello scacchiere politico, nonché di principale avversario di Fdi.

Nel centrodestra riprende il consueto testa a testa tra Forza Italia e Lega. Dopo settimane in cui gli azzurri erano dati stabilmente avanti sul Carroccio, con margini più o meno ampi, ora i due tornano ad essere vicinissimi. A dividerli appena lo 0,2%: la Lega infatti, è all'8,8%, in lieve calo (-0,1%), mentre il partito di Antonio Tajani è fermo al 9%.

Per quanto riguarda Alleanza Verdi-Sinistra, il partito mostra una leggera flessione, dello 0,2%, ed è dato al 6,4%.

Seguono poi le altre forze politiche più piccole. Azione è dato al 2,6% con un +0,1% rispetto alla precedente rilevazione, mentre Italia Viva non ha registrato alcuna variazione. Il partito di Matteo Renzi si attesta al 2,5%. Subito dopo si piazza Più Europa, che invece riporta un segno positivo (+0,2%), che lo porta all'1,5%. Infine, troviamo Noi Moderati, quarto partner della coalizione di governo, che risulta all'1,4%.