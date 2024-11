video suggerito

Sondaggi politici, chi guadagna voti e chi li perde: Pd e Verdi-Sinistra in calo, boom della Lega Fratelli d'Italia mantiene la prima posizione, il Pd prova a fermare il calo deciso dell'ultimo mese, mentre la Lega guadagna oltre mezzo punto e riduce il distacco da Forza Italia. Sono alcuni dei risultati del sondaggio politico realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire. Ecco chi sale e chi scende nei consensi.

A cura di Luca Pons

Nei sondaggi politici è chiaro che al momento nessun partito può mettere in difficoltà Fratelli d'Italia, che però nell'ultimo mese è rimasto stabile e ha perso leggermente terreno. Nel frattempo il Pd ha fatto registrare un netto calo, anche se nell'ultima settimana sono arrivati segnali positivi, e lo stesso vale per Alleanza Verdi-Sinistra. Il Movimento 5 stelle è cresciuto di poco rispetto a un mese fa, come Forza Italia. Invece la Lega è cresciuta molto, per quanto il distacco da FI resti molto ampio. Sono alcuni dei dati riportati dal sondaggio di Tecnè per l'agenzia Dire.

Fratelli d'Italia è al 29,5%, lo stesso risultato di una settimana fa, e in calo di appena lo 0,1% rispetto al mese scorso. Per il partito di Giorgia Meloni è una notizia tutt'altro che preoccupante, dato che gli altri partiti restano ben distanti. Tuttavia la soglia del 30% è ancora fuori portata, e FdI sembrerebbe essere arrivare al massimo dei consensi: per il momento, superare il 30% in modo stabile pare un obiettivo irrealizzabile.

Come detto, per Meloni questo non dovrebbe essere un campanello d'allarme, perché nell'opposizione nessuno sembra in grado di mettere seriamente in difficoltà Fratelli d'Italia. Il Partito democratico è al 22,9% e ha perso mezzo punto nell'ultimo mese, allargando il distacco dai meloniani. La buona notizia per i dem è che nell'ultima settimana il calo dei consensi si è fermato, ed è arrivato un +0,1%. Resta da capire se sia il segnale di una ‘stabilizzazione' dei consensi, o se possa arrivare una nuova risalita.

Il terzo partito del Paese è Forza Italia con l'11,3%, in questa rilevazione. I sondaggi Dire-Tecnè tendono a dare risultati leggermente più alti a FI rispetto alla media degli altri, dove spesso il podio è completato dal M5s. In ogni caso, Forza Italia è stabile: è rimasta alla stessa percentuale dell'ultima settimana e ha guadagnato solo lo 0,1% in un mese.

Il Movimento 5 stelle è al 10,6%. Anche in questo caso si può parlare di sostanziale stabilità. Il M5s, che si avvicina alla sua assemblea costituente in programma la prossima settimana, ha guadagnato due decimi nell'ultimo mese, ma ne ha perso uno durante la scorsa settimana. Nel complesso, quindi, tra ottobre e novembre i consensi verso i pentastellati sono cambiati poco

Chi invece ha visto una forte ascesa nei sondaggi è la Lega: 8,7% dei voti, ma con un +0,6% nell'ultimo mese, completato da un +0,1% la scorsa settimana. Il Carroccio di Matteo Salvini, che pure resta con distacco la terza forza politica del centrodestra, avrebbe quindi recuperato mezzo punto su FI.

Nell'opposizione si registrano poi alti e bassi. Alleanza Verdi-Sinistra è al 6,2%: ha perso lo 0,3% lo scorso mese ma, proprio come il Pd, ha ottenuto un +0,1% in questa settimana che ha limitato i danni. Azione di Carlo Calenda è al 2,5% e resta in forte difficoltà. È stabile nell'ultima settimana, ma ha perso lo 0,4% in un mese. Italia viva di Matteo Renzi è salita al 2,4% (+0,3% in un mese). Infine, +Europa è all'1,9% grazie al +0,2% sul mese e nonostante il -0,1% della settimana scorsa.