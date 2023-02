Sondaggi politici, boom di Fratelli d’Italia e Lega: il Pd prova la rimonta sul Movimento 5 Stelle La Supermedia di questa settimana conferma Fratelli d’Italia in testa nei sondaggi politici, con il Movimento 5 Stelle secondo e il Pd terzo. La Lega prova a risalire.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nei sondaggi politici c'è un partito che continua a dominare le intenzioni di voto, ormai da mesi. E non sembra intenzionato a fermarsi. Parliamo di Fratelli d'Italia, che anche questa settimana guida la Supermedia di Agi e Youtrend – elaborata tenendo conto delle rilevazioni dei più importanti istituti demoscopici – e continua ad accrescere il proprio consenso nel Paese. Il Movimento 5 Stelle e il Pd sono ormai nettamente staccati. Insieme superano di poco la percentuale raggiunta da Meloni in questi mesi. Nel frattempo, dalle retrovie, la Lega prova a rimontare dopo essere caduta in basso come mai prima nell'era Salvini. Vediamo le percentuali.

Fratelli d'Italia domina, il Movimento cala e il Pd rimonta

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni continua a dominare nelle intenzioni di voto, segnando un altro più 0,8% e tornando sopra ai trenta punti. Precisamente al 30,2%. La distanza con le opposizioni, ormai, è abissale. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte perde lo 0,1% e cala al 17,8%, restando in ogni caso davanti al Partito Democratico dell'uscente Enrico Letta, che segna una leggera risalita: più 0,1% e torna al 15,9%. I due principali partiti d'opposizione, ormai ex alleati con un rapporto tutto da (eventualmente) ricucire, insieme superano di pochissimo Meloni e i suoi.

Vola la Lega di Salvini, giù il Terzo polo di Azione e Italia Viva

Nel frattempo la Lega di Matteo Salvini risale rapidamente verso i dieci punti: più 0,6% per il Carroccio che torna al 9,3%. A seguire c'è il Terzo Polo di Azione e Italia Viva, con Calenda e Renzi che perdono lo 0,3% e scendono al 7,6%. Stabile Forza Italia di Silvio Berlusconi al 7,0%. L'alleanza tra Verdi e Sinistra perde lo 0,2% e scivola al 3,2%, con +Europa stabile al 2,5%. Scende al 2,0% Italexit (meno 0,1%), sale Unione popolare all'1,5% (più 0,2%) insieme a Noi Moderati all'1,5% (più 0,4%).