Sondaggi politici, boom di Forza Italia dopo la morte di Berlusconi: tutti in calo gli altri partiti La prima Supermedia di sondaggi politici che tiene conto di tutte rilevazioni realizzate dopo la morte di Berlusconi registra un boom di Forza Italia, mentre tutti gli altri partiti – Fratelli d’Italia, Pd, Movimento 5 Stelle, Lega, Azione e Italia Viva – sono in calo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Forza Italia è l'unico partito a crescere nei sondaggi politici in questa settimana. La Supermedia di Agi e Youtrend lascia poco spazio alle interpretazioni: la scomparsa di Silvio Berlusconi ha avuto un effetto non indifferente nelle intenzioni di voto, che hanno visto il partito azzurro sorpassare agevolmente la Lega e tornare a essere la seconda forza politica di maggioranza. Nella media dei sondaggi, che tiene conto delle rilevazioni dei più importanti istituti demoscopici, calano tutti gli altri: da Fratelli d'Italia al Partito Democratico, passando per il Movimento 5 Stelle e la Lega. Va male anche all'ex Terzo polo: perdono punti sia Azione che Italia Viva.

Fratelli d'Italia primo nei sondaggi, dietro Pd e Movimento 5 Stelle

In testa nei sondaggi politici c'è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, anche se il partito della presidente del Consiglio perde lo 0,3% e cala al 28,8%. A inseguire c'è il Partito Democratico di Elly Schlein, che a sua volta perde lo 0,2% e passa al 20,4%. Tra i dem e FdI ci sono sempre sette punti e mezzo di distacco, ormai da settimane, senza che nessuno riesca ad allungare o accorciare le distanze. Va male anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che cala dello 0,4% e scende al 15,5%.

Vola Forza Italia e crolla la Lega, male anche Azione e Italia Viva

Sotto ai dieci punti, ormai, Forza Italia sembra aver superato la Lega: il partito fondato da Silvio Berlusconi guadagna l'1,8% in due settimane, volando all'8,8% e sorpassando il Carroccio di Matteo Salvini, che con un meno 0,3% scende all'8,6%. In questo momento, i forzisti guidati da Antonio Tajani sono la seconda forza politica del centrodestra. Azione di Carlo Calenda scende al 3,5%, perdendo lo 0,3%, mentre l'alleanza Verdi e Sinistra è l'unico altro partito a crescere: più 0,2% e risale al 3,2%. Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,3% e scivola al 2,7%. Stabile +Europa al 2,3%, Italexit perde lo 0,3% e scende all'1,9%. Chiudono Unione Popolare all'1,4%, senza variazioni, e Noi Moderati all'1,0% (meno 0,1%).