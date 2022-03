Sondaggi politici, ancora testa a testa tra Fratelli d’Italia e Pd: Meloni sale al 21,5% Secondo l’ultimo sondaggio di Swg realizzato per La7 il primo partito italiano è ancora Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, tallonato dal Pd di Enrico Letta.

A cura di Annalisa Cangemi

È testa a testa tra i primi due partiti italiani. L'ultimo sondaggio realizzato da Swg per conto di La7 mostra una situazione piuttosto stabile rispetto alla scorsa settimana. Il primo partito italiano, se si andasse a elezioni subito, sarebbe ancora Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che continua a crescere: è arrivato al 21,5%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al 28 febbraio, quando era dato al 21,3%.

A stretto giro segue il Partito Democratico, che si conquista uno 0,1% in una settimana, raggiungendo il 21,2%. Non basta la missione per la pace in Polonia di Matteo Salvini: più staccata, al terzo posto, troviamo infatti la Lega, in calo dello 0,2%, praticamente quando ha conquistato Fdi negli ultimi sette giorni: il Carroccio è al 17%, mentre nell'ultima rilevazione era dato al 17,2%. Ancora in caduta libera il M5s di Giuseppe Conte, che perde lo 0,4%, e scende al 12,6%, anche a causa dei dissidi interni degli ultimi mesi.

Cresce invece Forza Italia, che guadagna lo 0,5% in 7 giorni, passando dal 7,6% all'8,1%. Perde invece qualcosa Azione di Carlo Calenda, che dal 5% del 28 febbraio si ferma al 4,8% (-0,2%). Per quanto riguarda gli altri partiti in fondo alla classifica troviamo Mdp Articolo 1, che sale al 2,4% dal 2,2% dell'ultimo sondaggio. Mentre va male Italia viva di Matteo Renzi, che va giù al 2,3% (-0,4%). Non è una buona settimana neppure per i Verdi, che scendono al 2,2% (-0,3%). Immutata la situazione di Sinistra italiana, che rimane sulla stessa percentuale del 28 febbraio, ovvero 2,1%. Mentre Italexit con Paragone guadagna uno 0,3%, e chiude la settimana con il 2%. Anche alla voce ‘altre liste' Swg segnala una crescita: si passa dal 3,6% al 3,8% del 7 marzo. Il sondaggio è stato effettuato su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4483 non rispondenti) tra il 2 e il 7 marzo 2022.