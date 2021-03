Marta Cartabia è il ministro che gode della maggior fiducia da parte degli italiani, seguita da Giancarlo Giorgetti e Dario Franceschini. Alto il dato anche per Vittorio Colao, Luciana Lamorgese e Mara Carfagna. Tanti tecnici, quindi, e un ministro per ogni partito della maggioranza tra quelli in testa. Fatta eccezione per il Movimento 5 Stelle, che in questa speciale graduatoria stilata in seguito al sondaggio realizzato da Euromedia Research vede i suoi ministri molto più indietro. Le ultime due posizioni sono occupate da Fabiana Dadone e Federico D’Incà, ma anche la fiducia in Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli è bassa. Tendenzialmente godono di una maggiore fiducia i ministri tecnici del governo Draghi.

Sondaggi, la notorietà dei ministri

Il primo dato riportato dal sondaggio, però, è quello sulla notorietà dei ministri del nuovo esecutivo. In testa c’è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al 95%, seguito da vicino dal ministro della Salute, Roberto Speranza, al 94,7% e dal ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, al 92,8%. Ma la notorietà in questi tre casi non coincide con un alto tasso di fiducia degli italiani. Anzi, i tre ministri non sono tra le prime posizioni della graduatoria sul gradimento degli elettori.

Chi sono i ministri che godono di maggiore fiducia

In testa alla classifica sulla fiducia dei ministri del governo Draghi c’è Marta Cartabia, ministra della Giustizia, con il 40,5% di gradimenti. Secondo posto per Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico e rappresentante della Lega, con il 39,5%. Subito dietro il ministro della Cultura ed esponente Pd Dario Franceschini, con il 39,2%. Poi due tecnici: il ministro dell’Innovazione tecnologica Vittorio Colao (38,1%) e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese (33,9%). Al 32,8% la ministra del Sud Mara Carfagna (Forza Italia), seguita dal ministro (tecnico) dell’Economia Daniele Franco (32,2%) e dal ministro della Salute Roberto Speranza (Leu) al 31,9%.

Il ministro del Turismo ed esponente della Lega, Massimo Garavaglia, si attesta al 31,5%, seguito da due esponenti del Pd: il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, al 30,7% e quello del Lavoro, Andrea Orlando, al 30,3%. Renato Brunetta (Forza Italia), ministro della Pa, è al 28,8%, mentre il tecnico Enrico Giovannini (Infrastrutture e Trasporti) è al 28,7%. Altri due tecnici subito dopo: Patrizio Bianchi (Istruzione) al 28% e Roberto Cingolani (Ambiente) al 27.9%. Stefano Patuanelli (M5s), ministro dell’Agricoltura, è al 27,3%, Mariastella Gelmini (Fi), ministra degli Affari regionali, si attesta al 26%. Solo al 23,8% la ministra della Famiglia ed esponente di Italia Viva, Elena Bonetti, subito davanti a Maria Cristina Messa: per la ministra dell’Università (tecnico) il 22,9% della fiducia.

Le ultime quattro posizioni sono occupate da tre ministri del Movimento 5 Stelle e una della Lega. Il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, si attesta al 22,6%. Poi c’è la ministra per le Disabilità, Erika Stefani: l’esponente della Lega si attesta al 22,1%. Ultimi due posti per gli altri ministri pentastellati: al 21,1% si attesta la titolare delle Politiche giovanili, Fabiana Dadone, mentre al 20,8% c’è il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà.