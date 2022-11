Sondaggi, il 54% degli italiani condivide la politica sui migranti del governo Meloni Secondo l’ultimo sondaggio effettuato da Euromedia Research Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 28,5%, con una crescita dello 0,1% rispetto al 26 ottobre scorso.

A cura di Annalisa Cangemi

Nell'ultimo sondaggio effettuato da Euromedia Research, diretto da Alessandra Ghisleri, che verrà presentato nella puntata di oggi di Porta a porta, su Rai1, vengono riportate le intenzioni di voto degli italiani, che non mostrano particolari sorprese per il quadro politico.

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito con il 28,5%, con una crescita dello 0,1% dal precedente sondaggio del 26 ottobre scorso. Continua quindi il trend positivo per Fdi, che dalle scorse elezioni politiche sembra confermare la piena fiducia del suo elettorato.

Il Pd mantiene, secondo Alessandra Ghisleri, la seconda posizione della classifica, con il 17,4% (+0,4%); quindi il M5S in leggero calo, al 16,5% (-0,8%). Forte anche delle politiche e del protagonismo del ministro dell'Interno Piantedosi nella gestione degli sbarchi, la Lega, che anche il partito di riferimento del titolare del Viminale anche se di fatto è un tecnico, cresce e si attesta al 10,2% (+0.7%).

La quinta posizione è di Azione-Italia viva con l'8,5% (+0,2%). Un po' più indietro Forza Italia, con il 6,1% (-0,6%). Più giù troviamo Alleanza Verdi e Sinistra con il 3.3% (-0,1%); poi +Europa 2,4% e Italexit (per entrambi – 0,2%). Noi Moderati se si votasse oggi sarebbe allo 0,5% (-0.3%). Mentre Impegno civico – Centro democratico avrebbe lo 0,3% (-0,1%). La coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni adesso avrebbe il 45,3%, mentre il centrosinistra il 23,4%.

Per quanto riguarda la crisi diplomatica tra Italia e Francia, innescata dal caso Ocean Viking e dalla questione migranti, il 60,6% del campione dà ragione all'Italia, il 13,7% no, mentre non si esprimono sull'argomento il 25,7%.

Euromedia Research ha poi chiesto al suo campione se condivide la politica sui migranti del nuovo governo Meloni: il 54% è favorevole, il 38,4% non la condivide, gli indecisi sono il 7,6% non risponde. Infine, è stato chiesto se le Ong svolgono un ruolo politico oltre a quello che li porta a soccorrere e salvare centinaia di persone, rifugiati, migranti in mare: per il 26,8% del campione svolgono il solo ruolo di salvare vite in mare; per il 59,8% svolgono anche un ruolo politico; non risponde il 13,4%.