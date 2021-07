Sondaggi elettorali, Meloni allunga in testa: Fdi guadagna su Lega e Pd, è sempre più primo partito Il sondaggio dell’istituto Tecnè per l’agenzia Dire, dal nome Monitor Italia, mostra la continua ascesa di Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi e prende il largo. Aumenta, infatti, il vantaggio su Lega, Pd e Movimento 5 Stelle. Tra i leader, in testa per la fiducia degli italiani troviamo Draghi, seguito da Meloni e Conte.

A cura di Stefano Rizzuti

Fratelli d’Italia continua a crescere nei sondaggi e guadagna punti sulla Lega. Quello di Giorgia Meloni è il primo partito per Monitor Italia, il sondaggio realizzato dall’istituto Tecnè per l’agenzia Dire. Fdi è in testa con il 20,9% e un dato in crescita dello 0,1%. Al contrario la Lega perde lo 0,1% e si ferma al 20,1%. Stesse difficoltà e stessa decrescita anche per il Pd, che non va oltre il 19,6% dei consensi, rimanendo al terzo posto. Torna a guadagnare consensi, invece, il Movimento 5 Stelle: +0,2% e si torna al 15% dei voti secondo il sondaggio di Tecnè. Tra i primi quattro partiti, comunque, le variazioni sono minime e la più importante riguarda l’aumento del vantaggio del partito di Giorgia Meloni su tutti gli altri.

Sondaggi elettorali, le intenzioni di voto

Nettamente staccati da Fdi, Lega, Pd e M5s ci sono tutti gli altri partiti. A partire da Forza Italia, che si attesta all’8,8%, con un calo dello 0,2%. Minori le variazioni (non oltre lo 0,1%) per tutti gli altri: si parte da Azione, che registra il 3,4% dei consensi. Seguito a distanza da Italia Viva, solamente al 2%. Appaiati all’1,9% troviamo Sinistra italiana e Articolo 1. Anche per i Verdi e +Europa il dato registrato è lo stesso: entrambi si attestano all’1,6%, con una leggera crescita rispetto alla settimana precedente.

La fiducia nei leader e nel governo

Per quanto riguarda la fiducia nei leader non si segnalano importanti variazioni: in testa c’è il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al 65,8%; seguito da Giorgia Meloni al 44,1% e Giuseppe Conte al 38%. Più indietro Matteo Salvini al 32,3%, Enrico Letta al 30,3% e Silvio Berlusconi al 29,5%. Bisogna poi scendere al 24,6% per trovare il ministro della Salute, Roberto Speranza, e al 19,3% per il leader di Azione, Carlo Calenda. Al 18,3% Emma Bonino e ultimo è Matteo Renzi, solamente al 9,9%. La fiducia nel governo Draghi si attesta al 55,2%, mentre dichiara di non aver fiducia il 39%. Non si esprime il 5,8% del campione.