Salvini sempre più su, Renzi sempre più giù. Il dualismo che lega i due Matteo della politica italiana sembra seguire una proporzionalità inversa. I sondaggi premiano di nuovo la Lega, che torna a crescere – anche se lontanissima dai numeri che l'hanno portata a trionfare alle elezioni europee del 2019 – e affossano Italia Viva, che rischierebbe di non entrare in Parlamento qualora si andasse a votare con questi equilibri. Secondo il sondaggio realizzato dall'istituto Ixè, la Lega si conferma il primo partito d'Italia, seguita dal Pd. Staccati in un lungo testa a testa ci sono Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, con il partito della Meloni che ormai da tempo ha superato i grillini. Tutti gli altri sono sotto i 10 punti percentuali.

Lega prima, il Partito Democratico insegue

La Lega consolida sempre di più il proprio vantaggio sul Partito Democratico, che insegue senza mai avvicinarsi realmente al Carroccio. Nell'ultima settimana il partito di Matteo Salvini ha guadagnato lo 0,3%, salendo al 23,5%. I dem, guidati da Nicola Zingaretti, perdono invece lo 0,6%, forse complice il ruolo più marginale dentro il governo Draghi, e calano al 20%. Nel frattempo continua il serrato testa a testa tra il partito di Giorgia Meloni e quello grillino: secondo il sondaggio Fratelli d'Italia è al 15,6%, e si conferma la terza forza davanti al Movimento 5 Stelle che invece è al 15,3%.

Italia Viva crolla sotto ai due punti percentuali

Sotto ai dieci punti troviamo Forza Italia, che lentamente risale la china e si ferma all'8,9%. Anche se lontano dai numeri delle ultime politiche, il partito di Berlusconi, tornato centrale con il governo Draghi, guadagna piccole percentuali ogni settimana. Azione di Carlo Calenda, secondo il sondaggio, è al 3,4%, a pochissima distanza da Sinistra italiana-Articolo 1, che invece vale il 3,5%. Anche se i due partiti che componevano Leu hanno deciso di votare diversamente alla fiducia al governo Draghi. Alla fine troviamo Italia Viva, con il partito di Matteo Renzi che, al momento, è stimato all'1,8%.