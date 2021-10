Sondaggi elettorali, il PD supera la Lega: è il secondo partito dopo Fratelli d’Italia Fratelli d’Italia resta il primo partito nelle intenzioni di voto dei cittadini, ma dopo le amministrative appena concluse il Partito Democratico guadagna il secondo posto e supera la Lega che perde consensi rispetto a un mese fa. È quanto emerge dalla supermedia realizzata da Youtrend che analizza anche l’andamento del consenso per i vari partiti dal 2018 ad oggi.

A cura di Giuseppe Pastore

Chiusa la partita del voto per le comunali 2021, tornano i sondaggi elettorali sulle intenzioni di voto degli italiani. E torna anche la supermedia di Youtrend per Agi che analizza le variazioni di consenso per i partiti da un mese all'altro. I dati pubblicati oggi, sulla base della media dei sondaggi nazionali dell'ultimo mese, confermano il primo posto di Fratelli d'Italia nelle intenzioni di voto degli italiani, ma rivelano anche come, rispetto a 30 giorni fa, la Lega abbia perso una posizione, risultando il terzo partito in Italia. A guadagnare un posto, invece, è il Partito Democratico. È un po' lo specchio di quello che è accaduto nelle ultime elezioni amministrative in cui il PD ha vinto nelle grandi città ad eccezione di Trieste, dove è stato riconfermato il sindaco Dipiazza, e da cui il centrodestra ne è uscito indebolito, ma con le liste di Fratelli d'Italia a guidare la coalizione.

Il Partito Democratico supera la Lega

Venendo ai numeri, Fratelli d'Italia conserva il primo posto nelle intenzioni di voto degli italiani e nell'ultimo mese cresce, anche se di poco, guadagnando lo 0,2% e attestandosi al 20,5%. A seguire il partito di Giorgia Meloni c'è il PD che, rispetto al mese di settembre, guadagna lo 0,6% e ottiene il secondo posto nelle intenzioni di voto degli italiani con il 19,7%. A perdere consensi, invece, è la Lega che si ferma al 19%, segnando un calo dello 0,8%. Non se la cava meglio il Movimento 5 Stelle per cui certamente le elezioni amministrative non sono state un successo. Nelle intenzioni di voto degli italiani, infatti, il consenso per i pentastellati cala di 0,6 punti e si ferma al 15,7%. Subito dopo si colloca Forza Italia: anche il partito di Silvio Berlusconi, che ha vinto le regionali in Calabria e le comunali a Trieste, perde terreno rispetto a 30 giorni prima. Gli italiani che voterebbero per il terzo partito del centrodestra sono il 6,9% contro il 7,5% raggiunto a settembre.

L'andamento dei partiti dal Conte I al governo Draghi

La supermedia realizzata da Youtrend analizza anche l'andamento dei partiti nel corso dell'ultima legislatura, quindi dal 2018 ad oggi, attraversando i due governi Conte e arrivando fino all'attuale governo Draghi. Quello che emerge è che a perdere più terreno, in termini di intenzioni di voto, sono la Lega e il Movimento 5 Stelle. Il partito di Matteo Salvini aveva raggiunto il massimo del consenso nel 2019, in coincidenza con le elezioni europee, per poi avviarsi ad un calo progressivo a partire dalla crisi di governo aperta proprio dal leader del Carroccio con cui si chiuse la prima esperienza Conte. Invece il Movimento, adesso guidato dall'ex presidente del Consiglio, è passato dal 34% raccolto alle politiche del 2018 all'attuale 15,7%. Un andamento altalenante, anche se meno di Lega e 5 Stelle, ha investito anche il Partito Democratico che dalle elezioni appena concluse sembra aver tratto solo benefici. A crescere in modo costante, infine, è il partito di Giorgia Meloni, unico partito del centrodestra all'opposizione dell'attuale governo, ma primo nella coalizione che in totale, sommando i consensi delle tre forze, raccoglierebbe il 48% di voti.