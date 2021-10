Roberto Occhiuto vince le elezioni in Calabria: è il nuovo governatore della Regione Ha superato la candidata del Partito democratico e Movimento Cinque Stelle, Amalia Bruni, l’indipendente Mario Oliverio e Luigi de Magistris, sostenuto da liste civiche: è il candidato del centrodestra, Roberto Occhiuto, il nuovo governatore della Regione Calabria. Sostituirà Jole Santelli, eletta nel gennaio 2020 e deceduta nell’ottobre dello stesso anno.

A cura di Annalisa Girardi

Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, ha vinto le elezioni in Calabria diventando così il nuovo governatore della Regione. Ha superato la candidata del Partito democratico e Movimento Cinque Stelle, Amalia Bruni, l'indipendente Mario Oliverio e Luigi de Magistris, sostenuto da liste civiche. Sostituirà Jole Santelli, eletta nel gennaio 2020 e deceduta nell'ottobre dello stesso anno. Il forzista ha ottenuto il 54% contro il 27% di Bruni e il 16% di De Magistris.

Occhiuto, già capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, a questa tornata elettorale ha potuto contare sul sostegno del suo partito e della Lega, ma anche di Unione di centro, Forza Azzurri, Coraggio Italia e Noi con l'Italia. Occhiuto era già stato candidato in Calabria alle elezioni del 2000, proposto da Silvio Berlusconi, e aveva ottenuto circa 9 mila preferenze, diventando il più giovane consigliere regionale di Forza Italia. A causa di una serie di contrasti con i leader regionali del partito, per un periodo Occhiuto ha abbandonato Forza Italia, passando al Centro Cristiano Democratico di Pier Ferdinando Casini e successivamente nell’Udc.

Nel 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale con oltre 16 mila preferenze diventando vicepresidente della Regione. Nel 2013 è rientrato tra le fila azzurre ed è stato eletto in Parlamento. Si era presentato alle politiche con l'Udc, venendo però superato da Lorenzo Cesa, ragion per cui aveva deciso di tornare nella forza politica d'origine: è entrato comunque in Parlamento in quanto Cesa è stato poi eletto a Strasburgo. Alle ultime elezioni politiche del 2018 è stato eletto nuovamente diventando capolista nella circoscrizione Calabria ed è stato poi promosso a capogruppo.