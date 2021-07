Per capire cosa succederebbe se si votasse oggi si leggono i sondaggi, ma in questo caso le proiezioni sono due e ben diverse tra loro. L'ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7 ha considerato due scenari per rilevare le intenzioni di voto degli italiani, che si possono riassumere in una domanda: cosa succederebbe se Conte fondasse il suo partito?Se l'ex presidente del Consiglio proseguisse sulla strada della scissione dal Movimento 5 Stelle una sua lista porterebbe via la maggior parte dei voti proprio ai grillini, che sarebbero relegati a forza politica minore. Ma un nuovo partito di Conte toglierebbe consensi anche al Partito Democratico di Enrico Letta, anche se in modo meno drastico rispetto al Movimento. Mentre i sette nominati da Grillo sono al lavoro per calmare gli animi e trovare la quadra, davanti ci sono, in ogni scenario, Lega e Fratelli d'Italia.

Il sondaggio senza partito di Conte: Lega prima con FdI

Se tutto dovesse rimanere così com'è, con Conte alla guida del Movimento 5 Stelle o fuori dal progetto e dalla politica, la prima forza nelle intenzioni di voto sarebbe ancora la Lega con il 20,6%, in leggera risalita rispetto alla scorsa settimana, quando era stata superata da Fratelli d'Italia. In questa proiezione il partito di Giorgia Meloni è secondo al 20,5%, a un decimo di punto da Salvini. Il Partito Democratico insegue – ma a distanza – al 18,7%. Lontano il Movimento 5 Stelle, che in ogni caso perde due punti secchi in una settimana e scende al 14,6%. Forza Italia è stabile al 7%, seguito da Azione di Carlo Calenda al 4%. Cresce di quasi mezzo punto Mdp Articolo 1, che sale al 2,7%, con Italia Viva che insegue al 2,5%. Sinistra italiana cala al 2,4%, seguita da +Europa al 2,1%. Chiudono i Verdi all'1,8% e Coraggio Italia all'1%.

Cosa succede nei sondaggi se Conte fonda il suo partito

Nel caso in cui Conte decidesse di proseguire con lo strappo e si staccasse dal Movimento 5 Stelle fondando un suo partito, da solo raccoglierebbe il 12,7%. In questo nuovo scenario al primo posto ci sarebbe Fratelli d'Italia con il 20,4%, al secondo la Lega con il 20,2%. Perderebbe diversi punti il Partito Democratico, che calerebbe al 16%, ma a crollare sarebbe proprio il Movimento, che scenderebbe al 7,1%. Anche Forza Italia perderebbe quasi un punto e scenderebbe al 6,3%, seguito da Azione al 3,5%.