Fratelli d'Italia è la prima forza politica in Italia. Lo afferma il consueto sondaggio del lunedì di Swg, trasmesso sul telegiornale di La7: il partito di Giorgia Meloni, dopo mesi e mesi di ascesa, arriva al primo posto sul podio, davanti alla Lega e al Partito democratico, dopo settimane in cui si era avvicinato pericolosamente all'alleato del centrodestra, superando i dem. Vediamo quindi nello specifico le intenzioni di voto e come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati alle urne oggi.

Fratelli d'Italia è il primo partito con il 20,7% dei consensi: rispetto a lunedì scorso FdI guadagna 0,2 punti percentuali e si porta a quasi mezzo punto di distanza dalla Lega, che con il 20,3% è al secondo posto. Il Carroccio, rispetto a una settimana fa, ha perso 0,3 punti percentuali. Lunedì scorso la Lega era data dal sondaggio Swg al primo posto al 20,6% sul 20,5% di Fratelli d'Italia. Al terzo posto, invece, troviamo il Partito democratico al 18,8%. I dem si pongono quindi a un punto e mezzo di distanza dal Carroccio, aumentando comunque di 0,2 punti percentuali rispetto a sette giorni fa.

Il partito a crescere maggiormente nell'ultima settimana è il Movimento Cinque Stelle, che guadagna 0,6 punti percentuali. I pentastellati passano infatti dal 16% di lunedì 21 giugno al 16,6% attuale. Sono seguiti da Forza Italia al 7%, che registra un +0,2% rispetto alla scorsa settimana.

Per quanto riguarda le forze politiche minori, la prima tra queste risulta essere Azione al 3,9%, seguita da Sinistra Italiana che è invece al di sotto della soglia di sbarramento, al 2,7%, e da Articolo 1 al 2,3%. Solo dopo troviamo Italia Viva, al 2,1% e in calo di 0,2 punti percentuali rispetto a sette giorni fa.