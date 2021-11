Sondaggi elettorali: il Partito Democratico cala ma resta in testa, Fratelli d’Italia a un soffio Secondo il sondaggio di Swg in testa nelle intenzioni di voto c’è ancora il Partito Democratico, seguito a un soffio di distanza da Fratelli d’Italia. Lega terza.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Partito Democratico è ancora primo nelle intenzioni di voto degli italiani. I dem di Letta, secondo i sondaggi della settimana scorsa, ha abbondantemente superato la concorrenza di Fratelli d'Italia per la testa della classifica. Ma ora, con i nuovi dati di questa settimana, la questione potrebbe cambiare nuovamente: il sondaggio del lunedì di Swg per il Tg La7 dice chiaramente che il Pd è ancora in testa, ma anche che è in calo con il partito di Giorgia Meloni in risalita. Dietro ai primi due, invece, si trovano prima la Lega e poi il Movimento 5 Stelle. Il Carroccio di Matteo Salvini continua a calare, settimana dopo settimana, mentre i grillini di Giuseppe Conte fanno un importante passo indietro dopo essere cresciuti per settimane.

Testa a testa tra Pd e Fratelli d'Italia per il primo posto

Secondo il sondaggio del telegiornale di La7, in testa nelle intenzioni di voto c'è ancora il Partito Democratico di Enrico Letta con il 20,3%, segnando un meno 0,2% in una settimana. Cresce di altrettanto, invece, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che sale al 20,2%. Tra i due partiti c'è appena un decimo di punto di distanza, ma i dem sono ancora avanti. La Lega sembra ormai staccata e continua a perdere punti: questa settimana scende dello 0,1% e cala al 18,7%. Il Movimento 5 Stelle, invece, perde lo 0,3% e cala al 16,1%, ancora molto distante dal Carroccio e dai primi due partiti.

Crescono Sinistra Italiana e Italia Viva, male Forza Italia

Sotto i dieci punti c'è ancora Forza Italia in testa, che però perde lo 0,1% e torna al 6,9%. A seguire troviamo Azione, di Carlo Calenda, che cala tanto quanto Berlusconi e passa al 3,9%. Sinistra Italiana, invece, cresce dello 0,3% e sale al 2,5%. Mdp – Articolo 1 guadagna lo 0,1%, come Italia Viva, e passa al 2,4%, con i renziani che invece salgono al 2,2%. Male i Verdi, che scendono dal 2,3% al 2,1%, perdendo lo 0,2%. Chiudono stabili +Europa all'1,9% e Coraggio Italia all'1,0%.