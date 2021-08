Sondaggi elettorali: Fratelli d’Italia primo a un punto dalla Lega, boom del Movimento 5 Stelle Fratelli d’Italia è il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. Secondo il sondaggio di Swg per il Tg di La7, Giorgia Meloni stacca di quasi un punto l’alleato Matteo Salvini e la sua Lega, con il Partito Democratico di Enrico Letta a inseguire. Ancora staccato il Movimento 5 Stelle, che recupera quasi un punto in un mese grazie alla leadership di Giuseppe Conte.

A cura di Tommaso Coluzzi

Giorgia Meloni stacca gli avversari e consolida il primo posto nei sondaggi in solitaria. La corsa a tre tra Fratelli d'Italia, Lega e Partito Democratico è durata diversi mesi in un sostanziale equilibrio, ma ora il partito della deputata romana preme sull'acceleratore e mette gli altri a distanza di sicurezza. Lontano il Movimento 5 Stelle, che pure fa un bel salto in avanti sulla strada del recupero del consenso perso dalle ultime politiche, percentuale che ad oggi sembra inarrivabile. Dopo un mese torna il sondaggio Swg per il Tg di La7, con uno scenario ben definito: Fratelli d'Italia è il primo partito nelle intenzioni di voto dei cittadini.

Meloni prima con Salvini e Letta in lotta per il secondo posto

Fratelli d'Italia è in testa nelle intenzioni di voto secondo il sondaggio Swg, mantenendo una sostanziale stabilità nel corso dell'ultimo mese: il partito di Giorgia Meloni è dato al 20,6%, esattamente come quattro settimane fa, ma l'alleato Matteo Salvini nello stesso tempo ha perso mezzo punto. La Lega cala al 19,8% e si posiziona quasi un punto sotto Fratelli d'Italia. A un soffio dal Carroccio c'è il Partito Democratico di Enrico Letta, che guadagna lo 0,1% e sale al 19,1%. Ancora lontano, invece, il Movimento 5 Stelle, che però recupera lo 0,8% e sale al 16,3%. La leadership di Giuseppe Conte permette ai pentastellati di risalire la china, ma i primi tre partiti sono ancora distanti.

Renzi e Berlusconi recuperano voti, bene Forza Italia e Italia Viva

Staccati e sotto quota dieci punti si apre un'altra classifica: Forza Italia recupera un quinto di punto e sale al 7%, con il partito più vicino che è Azione di Carlo Calenda, dato leggermente in calo al 3,7%. A seguire troviamo Sinistra italiana di Nicola Fratoianni, stabile al 2,7%, e Italia Viva di Matteo Renzi che cresce dello 0,2% e sale al 2,4%. A un decimo di punto c'è Mdp – Articolo 1 del ministro della Salute Speranza, stabile al 2,3%, con +Europa che insegue risalendo al 2%. Chiudono i Verdi crollati dal 2% all'1,6%, e Coraggio Italia di Toti e Brugnaro all'1%.