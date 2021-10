Sondaggi elettorali: Fratelli d’Italia in calo ma è ancora primo, la Lega crolla e il Pd cresce Fratelli d’Italia è ancora in testa nelle intenzioni di voto. Secondo il sondaggio del lunedì di Swg per il Tg La7, il partito di Giorgia Meloni è primo, seguito dalla Lega e dal Pd quasi appaiati. Ancora lontano il Movimento 5 Stelle che però continua a risalire la china. Boom di Azione, probabilmente grazie alle elezioni a Roma.

A cura di Tommaso Coluzzi

Un mese dopo gli ultimi sondaggi elettorali pubblicati – prima della pausa forzata per la tornata di elezioni amministrative – la situazione resta più o meno invariata. In testa c'è ancora Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia, seguita dall'alleato di coalizione (ma non di governo) Matteo Salvini con la sua Lega. Terzo a un soffio dal Carroccio c'è il Partito Democratico di Enrico Letta. Lontano il Movimento 5 Stelle. Se l'ordine è invariato, però, nel sondaggio di Swg per il Tg di La7, a quattro settimane di distanza dall'ultimo, le tendenze sono chiare: i partiti di centrodestra calano, quelli di centrosinistra crescono.

Fratelli d'Italia primo ma in calo con la Lega, bene il Pd e il Movimento 5 Stelle

Fratelli d'Italia si conferma in testa nel sondaggio di Swg, ma nell'ultimo mese perde un terzo di punto e cala al 20,7%. A seguire c'è ancora la Lega, che però a sua volta segna un -0,8% in quattro settimane e scivola al 19,2%. Il Partito Democratico, che guadagna invece lo 0,3%, si riavvicina a Salvini fermandosi al 19,0%. Il Movimento 5 Stelle è ancora lontano dai primi tre partiti – almeno nei sondaggi -, ma recupera più di un punto in un mese e risale al 16,9%.

Boom di Azione dopo le elezioni a Roma, male Italia Viva

Il primo partito sotto quota dieci punti è Forza Italia, che però perde lo 0,1% – in calo come gli altri partiti di centrodestra, ma meno – e si ferma al 7,1%. Azione di Carlo Calenda segna un vero e proprio boom in un mese: l'ormai ex candidato sindaco di Roma passa dal 3,4% al 4,1%. Stabile Mdp Articolo 1 del ministro Speranza, al 2,6%, seguito dall'altra anima di Leu: Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, che perde un decimo di punto e scende al 2,4%. Italia Viva cala dello 0,2% e scende al 2,3%, mentre i Verdi perdono lo 0,4% e arrivano all'1,8%. Chiude +Europa, in calo verticale dal 2,0% di un mese fa all'1,6% di ieri.