Simona Malpezzi è la nuova presidente del gruppo del Senato del Pd. L’assemblea dei senatori dem ha eletto all’unanimità la nuova capogruppo, che prende il posto di Andrea Marcucci in seguito alla richiesta del neo-segretario, Enrico Letta, di cambiare i vertici delle due Camere assegnando questi ruoli a due donne. L’elezione di Malpezzi è arrivata all’unanimità, per alzata di mano. Sempre all’unanimità è stato eletto anche il nuovo ufficio di presidenza. Il vicepresidente vicario è Alan Ferrari, vicepresidente è Caterina Biti, così come Franco Mirabelli. Il tesoriere è Stefano Collina, segretari Vincenzo D’Arienzo e Monica Cirinnà. Invitata permanente è Anna Rossomando, in quanto vicepresidente del Senato. Invitato per la transizione, come presidente uscente, Andrea Marcucci.

Malpezzi ha ringraziato tutti i senatori e il segretario Letta ritwittando il post dello stesso ex presidente del Consiglio e scrivendo: “Grazie segretario e grazie ad Andrea Marcucci e ai senatori Pd. Buon lavoro a tutti noi”. Poco prima Letta aveva pubblicato un primo tweet scrivendo: “Simona Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei senatori Pd. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le senatrici e i senatori del Pd. Al lavoro al servizio dell’Italia”. Seguito, a qualche minuto di distanza, da un altro tweet: una foto di loro due insieme con la scritta “buon lavoro Simona”.

Dal Pd arrivano subito i commenti di tanti senatori. A partire dal capogruppo uscente, Andrea Marcucci: “Buon lavoro alla nuova presidente dei senatori Simona Malpezzi e al suo vicepresidente vicario Alan Ferrari”. Anche il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, scrive: “Auguri di buon lavoro a Simona Malpezzi, eletta capogruppo Pd al Senato. Grazie ad Andrea Marcucci per la guida autorevole, appassionata e competente del gruppo Pd degli ultimi tre anni e per il suo gesto di grande generosità”. Commenta anche la senatrice ed ex ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli: “Sono davvero contenta per l’elezione all’unanimità di Simona Malpezzi capogruppo dei senatori Pd. Una donna di grande valore e capacità, di cui ho apprezzato molto le parole pronunciate anche oggi. Parole da leader politica che ha fatto e farà molto bene per il Pd”.