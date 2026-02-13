Sigarette, nuovi aumenti da oggi 13 febbraio: la tabella dei prezzi aggiornati e le marche interessate

Da oggi, venerdì 13 febbraio, entra in vigore la seconda tranche di aumenti per sigarette, sigari e trinciato. Tra i marchi colpiti le celebri Camel e Winston. Ora un pacchetto di Camel Blue costerà 6,30 euro. Ecco la tabella ufficiale con tutti gli aumenti.

Nuovi aumenti per le sigarette. Da oggi, venerdì 13 febbraio, scattano i rincari per i fumatori. Dopo l'aumento dello scorso gennaio, che ha riguardato diversi marchi, dalle Philip Morris alle Marlboro Gold, questa volta la novità coinvolge altri produttori, come le aziende Winston e Camel. Le tariffe sono state comunicate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha diffuso la tabella dei prezzi. Ma a salire non saranno solo le sigarette, anche sigari, sigaretti e tabacco trinciato. Anche in questo caso il rincaro è di circa trenta centesimi in più a pacchetto. Un incremento dovuto all'aumento delle accise disposto dall'ultima legge di bilancio varata dal governo Meloni. Vediamo nel dettaglio di quanto aumentano i prezzi delle sigarette.

Nuovi aumenti ai prezzi delle sigarette: la tabella ufficiale dell'Agenzia dei Monopoli

I nuovi aumenti che entrano in vigore oggi, venerdì 13 febbraio, colpiscono oltre cinquanta prodotti, con pacchetti che in alcuni casi – come le American Spirit Original Orange – possono arrivare a costare fino a 6,80 euro. Si tratta della seconda tranche di rincari dopo quella che aveva riguardato Marlboro Gold, Chesterfield, Philip Morris e altri. Tra i marchi che subiscono il rincaro ci sono le celebri Camel (nelle molteplici varianti Blue, Orange, Yellow, Silver), le Winston (Red, White, Blue, Compact ed Expand) ma anche le Benson&Hedges (anche qui nelle varie tipologie Blue, White, Yellow, Red, ecc.).

Per fare un esempio, un pacchetto da venti sigarette di Camel Blue passa da 6,00 a 6,30 euro, mentre una confezione di Winston Blue da oggi in poi costerà 5,80 euro. L'aumento, dicevamo, è di 30 centesimi e colpirà tutti i produttori di sigari, sigarette, tabacco trinciato allo stesso modo.

Tra i marchi di sigari finiti in questa seconda tranche di rincari c'è Don Tomas Clasico Robusto, Villiger Premium e Davidoff Maduro. Ad esempio, una confezione da cinque pezzi di Villiger Premium N°1 ora costerà 7,90 euro.

Per quel che riguarda i sigaretti invece, il prezzo di un pacchetto da venti di Roll's Red sarà di 5,40 euro. Stesso discorso per il trinciato: al tabacchino una confezione di Winston Blue da 45 grammi ora verrà 12,40 euro.

Nelle prossime settimane comunque, sono in arrivo altri aumenti. I vari marchi dunque, dovranno aggiornare le proprie tariffe per effetto dell'aumento delle accise previsto in manovra. I prezzi sono destinati a salire ancora nei prossimi due anni: nel 2027 le sigarette saliranno di circa 10-12 centesimi e poi, nuovamente, di altri 13-14 centesimi nel 2028.