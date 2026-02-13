Politica
Sigarette, nuovi aumenti da oggi 13 febbraio: la tabella dei prezzi aggiornati e le marche interessate

Da oggi, venerdì 13 febbraio, entra in vigore la seconda tranche di aumenti per sigarette, sigari e trinciato. Tra i marchi colpiti le celebri Camel e Winston. Ora un pacchetto di Camel Blue costerà 6,30 euro. Ecco la tabella ufficiale con tutti gli aumenti.
A cura di Giulia Casula
Immagine

Nuovi aumenti per le sigarette. Da oggi, venerdì 13 febbraio, scattano i rincari per i fumatori. Dopo l'aumento dello scorso gennaio, che ha riguardato diversi marchi, dalle Philip Morris alle Marlboro Gold, questa volta la novità coinvolge altri produttori, come le aziende Winston e Camel. Le tariffe sono state comunicate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha diffuso la tabella dei prezzi. Ma a salire non saranno solo le sigarette, anche sigari, sigaretti e tabacco trinciato. Anche in questo caso il rincaro è di circa trenta centesimi in più a pacchetto. Un incremento dovuto all'aumento delle accise disposto dall'ultima legge di bilancio varata dal governo Meloni. Vediamo nel dettaglio di quanto aumentano i prezzi delle sigarette.

Nuovi aumenti ai prezzi delle sigarette: la tabella ufficiale dell'Agenzia dei Monopoli

I nuovi aumenti che entrano in vigore oggi, venerdì 13 febbraio, colpiscono oltre cinquanta prodotti, con pacchetti che in alcuni casi – come le American Spirit Original Orange – possono arrivare a costare fino a 6,80 euro. Si tratta della seconda tranche di rincari dopo quella che aveva riguardato Marlboro Gold, Chesterfield, Philip Morris e altri. Tra i marchi che subiscono il rincaro ci sono le celebri Camel (nelle molteplici varianti Blue, Orange, Yellow, Silver),  le Winston (Red, White, Blue, Compact ed Expand) ma anche le Benson&Hedges (anche qui nelle varie tipologie Blue, White, Yellow, Red, ecc.).

Aumenti prezzi sigarette by gcasula

Per fare un esempio, un pacchetto da venti sigarette di Camel Blue passa da 6,00 a 6,30 euro, mentre una confezione di Winston Blue da oggi in poi costerà 5,80 euro. L'aumento, dicevamo, è di 30 centesimi e colpirà tutti i produttori di sigari, sigarette, tabacco trinciato allo stesso modo.

Tra i marchi di sigari finiti in questa seconda tranche di rincari c'è Don Tomas Clasico Robusto, Villiger Premium e Davidoff Maduro. Ad esempio, una confezione da cinque pezzi di Villiger Premium N°1 ora costerà 7,90 euro.

Per quel che riguarda i sigaretti invece, il prezzo di un pacchetto da venti di Roll's Red sarà di 5,40 euro. Stesso discorso per il trinciato: al tabacchino una confezione di Winston Blue da 45 grammi ora verrà 12,40 euro.

Nelle prossime settimane comunque, sono in arrivo altri aumenti. I vari marchi dunque, dovranno aggiornare le proprie tariffe per effetto dell'aumento delle accise previsto in manovra. I prezzi sono destinati a salire ancora nei prossimi due anni: nel 2027  le sigarette saliranno di circa 10-12 centesimi e poi, nuovamente, di altri 13-14 centesimi nel 2028.

api url views