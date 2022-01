Settima votazione per il Quirinale, l’ultima fumata nera prima del bis: Mattarella a 387 voti Anche il settimo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica si è concluso con una fumata nera. Quasi certamente, però, si tratta dell’ultima.

Si è concluso anche il settimo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica, sempre con un nulla di fatto. Questa fumata nera, però, potrebbe e dovrebbe essere l'ultima. Non a caso anche durante quest'ultimo scrutinio il più votato è stato Sergio Mattarella. Il capo dello Stato uscente ha raccolto 387 voti, nell'ultimo scrutinio prima della sua probabile rielezione, che dovrebbe avvenire nel pomeriggio all'ottava votazione che comincerà alle 16.30. A quest'ultima votazione non hanno partecipato Lega, Forza Italia e Coraggio Italia, mentre Fratelli d'Italia ha votato il magistrato Carlo Nordio. Dal centrosinistra era arrivata l'indicazione generica di votare scheda bianca. Indicazione che, numeri alla mano, anche oggi non è stata rispettata.

La settima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica si è conclusa con quella che, con ogni probabilità, sarà l'ultima fumata nera. Il Presidente Mattarella ha ottenuto 387 voti, superando i 336 di ieri, seguito da Carlo Nordio che ne ha ottenuti 64 e Nino Di Matteo 40. Poi 10 voti sono andati a Pier Ferdinando Casini e 8 voti a Elisabetta Belloni. Sono state 61 le schede bianche.

Lo stallo delle trattative, con diversi nomi bruciati uno dopo l'altro e l'accordo che non si è mai trovato a nessun livello, ha spianato la strada al bis dell'attuale Presidente della Repubblica. La prossima votazione è fissata alle 16.30. Quasi certamente arriverà l'indicazione da tutti i capi di partito della maggioranza di governo, mentre Meloni attacca duramente Salvini sui social. La richiesta di un secondo mandato del capo dello Stato è arrivata dal basso, dal Parlamento che ha votato giorno dopo giorno mentre i leader trattavano senza trovare una soluzione. Ora sembra l'unica strada possibile, con il vertice di maggioranza che si è tenuto prima di pranzo che ha dato il via libera al Mattarella bis.