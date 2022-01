Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica è stato confermato dai grandi elettori. Sergio Mattarella è stato rieletto capo dello Stato, superando agevolmente il quorum di 505 voti.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato rieletto. Il risultato era più che scontato, ma lo spoglio è ancora in corso. In questi istanti il capo dello Stato ha superato quota 505, a cui era fissato il quorum dell'ottava votazione, ma chiuderà con un consenso molto più alto. Dopo sette fumate nere, perciò, arriva finalmente la fumata bianca. L'intero arco parlamentare, a parte Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, ha indicato Sergio Mattarella come candidato alla rielezione a capo dello Stato. Il tutto dopo una settimana di schermaglie, trattative, mancati accordi, annunci e strappi da una parte all'altra. I leader non sono riusciti a trovare una soluzione, e hanno inviato i capigruppo parlamentari a chiedere a Mattarella il bis. Accettato.

I risultati dell'ottava votazione

Dopo giorni in cui, votazione dopo votazione, il suo nome è cresciuto esponenzialmente, il Presidente della Repubblica è stato eletto: è Sergio Mattarella, che ha ricevuto la maggioranza dei voti da parte dei grandi elettori. Tra gli altri è stato votato anche Carlo Nordio, candidato di Fratelli d'Italia, unico partito che ha deciso di non appoggiare il bis del capo dello Stato. Voti anche per il magistrato Nino Di Matteo, candidato degli ex 5 Stelle fuoriusciti dal partito.

Come siamo arrivati al Mattarella bis

Il Mattarella bis è diventata l'unica strada possibile dopo i veti incrociati dei partiti, dopo lo strappo del centrodestra che ha voluto provare la candidatura di Casellati. Quando i leader si sono resi conto davvero di non avere i numeri per farcela da soli, né la capacità di trovare un nome super partes che potesse avere un largo appoggio, la scelta più naturale è stata rifugiarsi dalla massima istituzione della Repubblica: il Presidente uscente che, nonostante abbia passato gli ultimi mesi a ribadire quanto fosse importante non ricadere nella tentazione del bis, come successo con Napolitano, si è trovato costretto ad accettare, per permettere al Parlamento, ai leader politici e al Paese di uscire da questo stallo.

Cosa succede dopo la votazione di oggi

I presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, ora dovrebbero salire al Colle – accompagnati dai segretari generali – per comunicare ufficialmente al Presidente Mattarella la sua rielezione. Poi il Presidente della Repubblica – si presume giovedì 3 febbraio, il giorno in cui scade il suo mandato – dovrà giurare in Parlamento, come previsto dall'articolo 91 della Costituzione: