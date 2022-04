Sea Watch, assegnato porto alla nave della ong con 201 persone a bordo Finisce l’attesa per i 201 migranti salvati da Sea Watch 3: i sopravvissuti potranno sbarcare domani mattina a Trapani.

A cura di Annalisa Cangemi

Sarà una Pasqua più serena quella che attende i 201 sopravvissuti a bordo di Sea Watch 3. Finisce l'attesa per i 201 migranti salvati dalla nave dell'ong Sea Watch, che una settimana fa ha portato a termine cinque diverse operazioni nel Mediterraneo centrale, al largo della Libia. Domani mattina l'imbarcazione attraccherà a Trapani.

"L'attesa è finita! È stato assegnato un porto sicuro a #SeaWatch3. Domani mattina la nostra nave entrerà nel porto di Trapani. Le 201 persone a bordo, dopo aver vissuto esperienze terribili, potranno finalmente scendere a terra", ha fatto sapere Sea Watch sui social.

I migranti sono stati recuperati in mare tra venerdì e sabato scorsi. Tra loro ci sono anche 34 donne, 9 bambini, di cui due hanno meno di un anno, e 29 minori, che hanno affrontato la traversata del Mediterraneo da soli, oltre a una ventina di persone con gravi ustioni da carburante e ai 29 sopravvissuti del naufragio del 9 aprile – in cui hanno perso la vita almeno 15 persone – che ora sono "in pessime condizioni". Per altri 10 naufraghi, tra cui due donne incinte, nei giorni scorsi si è resa necessaria un'evacuazione medica urgente.