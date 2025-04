Scuola, vincitrici concorso Pnrr1 in gravidanza saranno assunte dopo la maternità: chiarimento di Valditara

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

Durante il question time di oggi il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha risposto a una domanda posta dal deputato Franco Manes (Misto), a proposito della questione dei docenti vincitori del concorso Pnrr1, che per poter essere assunti a tempo indeterminato di ruolo devono frequentare i corsi abilitanti all'insegnamento messi a disposizione dalle università, tra l'altro partiti con notevole ritardi. Questi percorsi devono essere completati entro il 31 agosto, per poter prendere la cattedra nell'anno scolastico 2025-2025, ma tra le vincitrici ci sono anche molte donne in gravidanza, che avrebbero bisogno di tutele per non perdere il loro diritto all'assunzione. Questi corsi prevedono l'obbligo di frequenza, e "il mancato assolvimento pregiudicherebbe il conseguimento del titolo finale", ha detto l'onorevole Manes.

Nel rispondere il ministro dell'Istruzione ha richiamato il quadro normativo vigente, il decreto legislativo n. 59 del 2017, il quale "prevede, per i vincitori di concorso per docenti della Scuola secondaria superiore che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione, l'assunzione con contratto a tempo determinato e la frequenza dei percorsi abilitanti, con assunzione in ruolo nell'anno scolastico successivo, previo superamento del periodo di prova, dopo aver conseguito l'abilitazione. Questa disciplina – ha continuato – rappresenta la cornice normativa del nuovo sistema di reclutamento introdotta dal Pnrr, la quale, ovviamente, non può non tenere conto dei principi generali riconosciuti dal nostro ordinamento a tutela della maternità, che prevalgono sulle normative di settore, quale è quella di cui si discute".

"E, infatti, il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 156 del 2025, concernente l'attivazione dei posti e le modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi abilitanti di formazione iniziale, prevede espressamente che le università possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l'eventuale prosecuzione anche nell'anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze".

Il ministro ha sottolineato quindi che "l'impossibilità di partecipazione ai percorsi abilitanti da parte delle vincitrici di concorso per docenti in stato di gravidanza, non può pregiudicare la loro assunzione in ruolo, che avverrà a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello del conseguimento dell'abilitazione, dopo il periodo di legittima sospensione cui le stesse hanno diritto".