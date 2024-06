Santanchè dice che Sinner numero uno ATP è un segnale “dell’aria nuova” che si respira in Italia

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

Nella campagna elettorale per le europee anche una stagione di trionfi e record come quella del tennista Jannik Sinner, che è passato alla storia per essere il primo azzurro numero uno al mondo, può tornare utile per attirare consensi. Il 22enne altoatesino, infatti è diventato oggi primo del ranking Atp dopo il ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros. E il governo Meloni non ha perso tempo e ha provato a rivendicare questo successo sportivo.

"Avviso a tutti quelli che parlano male dell'Italia. Record di turisti. Sinner numero uno. Sarà un caso ma si respira un'aria nuova". Lo ha scritto in un post su ‘X' la ministra del Turismo, Daniela Santanchè commentando la notizia. L'esponente di Fdi ha pubblicato sul suo profilo anche una card, con una foto del campione del tennis, e la scritta "Orgoglio italiano". Senza spiegare però quale sia il nesso tra l'aumento del turismo e le vittorie collezionate da Sinner negli ultimi mesi. Come se gli appuntamenti sportivi e i traguardi raggiunti dagli atleti italiani anche in altri campi e in altri periodi, sotto altri governi, siano stati influenzati dai diversi esecutivi in carica.

La ministra fa riferimento infatti agli ultimi dati Istat e del suo dicastero, secondo cui nel 2023 il turismo italiano ha toccato il record storico, con oltre 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze nelle strutture ricettive. Si tratterebbe dei valori più elevati di sempre nelle rilevazioni sul turismo, superiori quindi ai livelli pre-pandemici del 2019: 3 milioni di arrivi in più (+2,3%) e +14,5 milioni di presenze (+3,3%). Ma la carriera di Sinner non ha nulla a che vedere con queste percentuali

La ministra del Turismo comunque non è l'unica a sfruttare oggi l'immagine del tennista. Lo ha fatto anche la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni, condividendo sui social una foto che la ritrae con il tennista, e la didascalia: "Primo italiano nella storia a conquistare la vetta della classifica mondiale. Complimenti Campione!". Auguri senza dubbio sentiti e sinceri, ma è difficile che la premier non stesse pensando anche a ricordare agli elettori l'incontro con Sinner a Palazzo Chigi, avvenuto a fine gennaio, subito dopo la vittoria all'Australian Open (Sinner è stato il primo italiano a trionfare allo Slam australiano).

"Jannik Sinner "ben oltre il numero 1!", ha scritto su X anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. "‘Alla fine è solo un numero'… eh Jannik, ma è il numero 1! ‘È molto importante rimanere il ragazzo che sono'… ma sei in cima al mondo! ‘Sono un ragazzo normale, mi piace fare cose normali con le persone a cui voglio bene'… Per questo sei il nostro orgoglio, perché è meraviglioso che tu sia arrivato, passo dopo passo, al primo posto della classifica mondiale: con il talento, l'impegno e la voglia di migliorare sempre, ma anche con la naturalezza, la sincerità, la semplicità e i sentimenti delle persone speciali".

Sarà Carlos Alcaraz l'avversario del neo numero uno del mondo in semifinale al Roland Garros, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi.