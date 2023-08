Salvini promette che il governo aumenterà stipendi e pensioni con la manovra Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio annuncia che la priorità per la manovra di bilancio è “aumentare stipendi e pensioni”, risparmiando su reddito di cittadinanza e riutilizzando i fondi ottenuti tassando le banche.

A cura di Tommaso Coluzzi

La manovra, il codice della strada, il Ponte sullo Stretto, il Pnrr, il tema della casa e i fatti di Palermo. Il ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, tocca una lunga serie di argomenti nel suo intervento al meeting di Rimini. A partire dal contenuto della prossima legge di Bilancio, che si porta dietro una grande attesa da parte di milioni di italiani che temono di perdere il taglio del cuneo fiscale accumulato (e l'aumento del netto in busta paga). "La priorità è aumentare stipendi e pensioni – dice il leader della Lega – Mettere quello che riusciremo a ricavare, ad esempio risparmiando sul reddito di cittadinanza per chi non ne ha diritto, e confermando il prelievo sui guadagni milionari delle banche, in aumento di stipendi e pensioni". E ancora: "Taglio delle tasse per aumentare stipendi e pensioni, il che significa aiutare le famiglie".

Poi Salvini passa a un altro tema a lui molto caro: il nuovo codice della strada. "Combatto e combatterò da ministro, contro quei messaggi che arrivano da certi ambienti, che dicono che alcune droghe poi non fanno così male, la droga è morte sempre e io prevedo il ritiro della patente per chi viene trovato alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti". Tocca al Pnrr: "L'importante è spenderli tutti ma spenderli bene, perché sono in buona parte fondi a prestito che poi ripagheranno le prossime generazioni".

Sul Ponte sullo Stretto, il ministro promette cantieri già dalla prossima estate. E sull'emergenza abitativa sottolinea: "Non è possibile che nelle grandi città, penso a Milano, ma anche a Roma, per un giovane non sia possibile comprare casa. Stiamo lavorando a un nuovo grande piano casa". E sui terribili fatti di Palermo chiosa: "Occorre rimettere al centro la famiglia, sono le radici, perché senza quelle l'albero al primo stormire del vento viene giù. E la scuola deve tornare a essere considerata uno strumento educativo fondamentale".