Come cambiano i mutui nel 2024 e chi può accedere ai bonus prima casa e under 36 La legge di Bilancio ha prorogato per il 2024 il bonus Mutui prima casa per gli under 36. La novità è il bonus per le famiglie numerose, che godono di priorità per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.

Nella legge di Bilancio 2024 sono previste anche misure per la casa, e ci sono novità in particolare sui mutui. La manovra interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80% (la garanzia statale non può andare oltre i 250mila euro), per l'acquisto della prima casa da parte di giovani under 36 e di altre categorie "prioritarie" con specifici requisiti di reddito ed età. Per quest'anno al Fondo di garanzia sono stati assegnati ulteriori 282 milioni.

Il governo poi con le ultime modifiche alla manovra ha ampliato le categorie che hanno diritto alle agevolazioni: si tratta delle famiglie numerose, che hanno diritto a una corsia preferenziale per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa. Stiamo parlando di famiglie con tre figli under 21 e un ISEE sotto i 40mila euro, quelle con quattro figli e ISEE sotto i 45mila e famiglie con 5 figli e ISEE oltre i 50mila euro annui.

Cos'è il bonus mutui 2024 per famiglie numerose e i requisiti per ottenerlo

Con la legge di Bilancio è stato allargato l'accesso al Fondo di garanzia anche alle famiglie numerose, con soglie Isee differenti che si differenziano in base al numero di figli, al di sotto dei 21 annoi di età. Per l'anno 2024 quindi vengono incluse tra le categorie con priorità di accesso i nuclei familiari numerosi con le seguenti caratteristiche:

tre figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a 40.000 euro annui; per loro l'accesso al Fondo di garanzia è utile per ottenere un mutuo fino all'80% del valore d’acquisto

quattro figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a 45.000 euro annui; per loro l'accesso al Fondo di garanzia è utile per ottenere un mutuo fino all'85% del valore d'acquisto

cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a 50.000 euro annui; in questo caso il Fondo di garanzia l fondo di garanzia arriva a coprire il 90% del valore d'acquisto

Come cambia il bonus mutui under 36 per l'acquisto della prima casa

Per il 2024 chi ha meno di 36 anni e vuole comprare la prima casa ci sono alcune novità. Come si diceva, è confermato il Fondo di garanzia per la prima casa, per le categorie prioritarie, se si ha un ISEE non superiore a 40 mila euro annui: il bonus permette di ottenere una garanzia fino all'80% del valore d’acquisto dell’immobile, compreso di oneri accessori, e l'importo massimo finanziabile è di 250mila euro. Le categorie prioritarie che hanno diritto prioritario all'accesso al Fondo, e che possono ottenere una garanzia fino all’80% del valore d’acquisto dell’immobile, sono:

giovani coppie coniugate

nuclei familiari monogenitoriali con figli minori

conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati

giovani di età inferiore a 36 anni

Ma da quest’anno i giovani under 36 tornano a versare le imposte di registro, catastali e ipotecarie, mentre decade il diritto all'eventuale credito d’imposta.