Mutui più semplici per le famiglie con figli, come funziona la novità in manovra Garanzie statali fino al 90% del valore del mutuo per comprare casa, rivolti alle famiglie che hanno almeno tre figli. La misura è tra gli emendamenti della maggioranza alla legge di bilancio per il 2024, e permetterebbe ai nuclei familiari molto numerosi di avere condizioni agevolate se chiedono un prestito per comprare la loro prima casa.

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Manovra 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un nuovo emendamento alla manovra per il 2024 lancia la possibilità di mutui agevolati, con la garanzia dello Stato, per le famiglie con almeno tre figli. Il testo è tra le proposte di modifica che i relatori della legge di bilancio hanno depositato al Senato, e ha un obiettivo dichiarato: incentivare "indirettamente" la natalità evitando la situazione in cui "le banche penalizzano le famiglie con più figli" quando si tratta di chiedere un prestito, come si legge nella relazione tecnica. È praticamente certo che verrà approvato, dato che si parla di un testo della maggioranza. Così dall'anno prossimo le famiglie molto numerose che vogliono comprare casa potranno avere condizioni agevolate per quanto riguarda la garanzia.

I numeri: innanzitutto, il valore del mutuo dovrà essere pari ad almeno l'80% del prezzo della casa che si vuole comprare, inclusi gli oneri accessori. In più, quando si parla di figli si considerano solo quelli sotto i 21 anni di età. Detto questo, la garanzia statale per il prestito aumenterà con il crescere del numero di figli e i requisiti Isee:

chi ha tre figli e si trova entro la soglia Isee di 40mila euro potrà avere una garanzia dell'80% del mutuo;

chi ha quattro figli e si trova entro la soglia Isee di 45mila euro potrà avere una garanzia dell'85% del mutuo;

chi ha cinque o più figli e si trova entro la soglia Isee di 50mila euro potrà avere una garanzia del 90% del mutuo.

A chi utilizza questa agevolazione, le banche non potranno chiedere di presentare altre garanzie personale. C'è un limite complessivo per quanto riguarda la somma di denaro: la garanzia statale non può andare oltre i 250mila euro. Si tratta dello stesso limite previsto per il bonus mutui per under 36 sulla prima casa, che a sua volta verrà rinnovato nel 2024 dalla legge di bilancio. Per accedere al nuovo bonus bisognerà le famiglie dovranno aspettare un mese dall'entrata in vigore della manovra, quindi probabilmente sarà disponibile da fine gennaio.

Entrambe le categorie avranno quindi un accesso prioritario al Fondo di garanzia per la prima casa, che esiste dal 2013, con una riserva apposita da 100 milioni di euro. Nel complesso, il Fondo sarà rifinanziato con 282 milioni di euro per il 2024. Le garanzie proseguiranno finché le risorse non si saranno esaurite: dopodiché, si potrà decidere se rinnovarle (come avvenuto negli ultimi mesi di quest'anno).