Salvini corre dalla famiglia nel bosco, ma non si capisce cosa c’entri il ministro dei Trasporti con il caso

Mentre il ministro della Giustizia Nordio invia ispettori al tribunale dell’Aquila, che ha disposto l’allontanamento dalla struttura di Catherine Birmingham, il ministro dei Trasporti e vicepremier Salvini annuncia che andrà a far visita alla famiglia nel bosco di Palmoli. Lo scopo della “missione”, dice, è “riportare a casa quei tre bimbi e riunire quella famiglia”.

Come era stato preannunciato dalla premier Giorgia Meloni, il governo interviene direttamente sulla vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti), e lo fa con l'invio di ispettori da parte del ministro della Giustizia Nordio al tribunale dell'Aquila.

L'obiettivo è fare chiarezza sulla decisione del tribunale dei minorenni di allontanare Catherine Birmingham, la madre dei tre bambini, dalla struttura protetta in cui i piccoli alloggiano attualmente. Il ministero dunque ha attivato le procedure per l'invio degli ispettori, per ulteriori approfondimenti, subito dopo l'ordinanza che ha disposto l'allontanamento della madre: "Confermo che abbiamo già dato disposizione di inviare gli ispettori. Va ricordato che un accertamento preliminare era già stato avviato a novembre. Direi che ora è arrivato il momento di arrivare a una definitiva conclusione di questa vicenda", ha detto Nordio da Brescia, dove si trova per un convegno organizzato da Fratelli d'Italia in vista del referendum. Gli ispettori, che avevano già acquisito una prima documentazione, dovrebbero arrivare a giorni in Abruzzo e non si esclude che possano ascoltare i magistrati o anche i diretti interessati dalla vicenda.

Non è l'unica novità che riguarda il caso: anche il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha deciso di organizzare una trasferta in Abruzzo. Non in qualità di membro del governo, ha spiegato, ma "da padre". Lo ha annunciato lui stesso pochi giorni fa, motivando così una mossa che dimostra plasticamente come il governo in carica invada continuamente la sfera della magistratura. Non solo a colpi di dichiarazioni che squalificano l'operato del tribunale, ma anche attraverso una visita ufficiale. Non è chiaro infatti quale possa essere lo scopo concreto di questa "missione" che il ministro dei Trasporti sta preparando in questi giorni: tutto fa pensare a una strategia comunicativa e di propagandaper sfruttare ancora una volta il clamore mediatico del caso in vista del referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, facendo pressioni dirette sui giudici che hanno scritto l'ordinanza.

"Uno Stato che porta via i bambini a mamma e papà non è lo Stato in cui voglio far crescere i miei figli. In questi mesi le abbiamo provate tutte per la famiglia nel bosco: ricorsi, ispezioni ministeriali, petizioni, appelli. Niente, le cose vanno sempre peggio", ha detto Salvini un video messaggio. "Cosa rimane da fare? Andarci. Questa settimana ci andrò, non da vicepresidente del Consiglio, non da ministro" ma "da papà, da genitore disgustato da questa forma di violenza istituzionalizzata. Mi sembra che non sia la soluzione, mi sembra che quei tre bimbi che hanno vissuto per anni felici con mamma, papà, casetta e animali siano alla disperazione. Mi vergogno da italiano per quei due ragazzi stranieri, arrivati da lontano, che hanno cercato nell’Italia – pagando a differenza di tanti altri – il futuro per loro e per i loro figli".

Salvini, accompagnato da esperti legali della Lega, avrebbe in programma una serie di incontri con i responsabili della casa famiglia, con gli assistenti sociali, con gli psicologi che seguono i bambini e con i giudici minorili. Ieri sera, attraverso una nota emanata dal suo partito, il ministro ha ribadito le sue intenzioni, senza però indicare una data precisa per la visita alla casa famiglia

Ma resto un punto. In Italia il governo non ha il potere di annullare, modificare o ribaltare direttamente un'ordinanza o una sentenza emessa dai giudici. Questo perché esiste il principio della separazione dei poteri sancito dalla Costituzione, per cui la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Eppure Salvini dice: "L'obiettivo è di fare tutto il possibile perché i bimbi, dopo mesi di allontanamento forzato dalla loro casa e dai loro genitori (prima dal padre e ora perfino dalla madre), vengano dissequestrati e la famiglia possa tornare a vivere insieme". Insomma, ha già stabilito che le valutazioni dei giudici sono sbagliate, a priori. Non si sa però di quali strumenti intenda avvalersi per intervenire direttamente sui provvedimenti che sono stati presi, alla luce delle criticità emerse.