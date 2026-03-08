Famiglia nel bosco, Meloni annuncia: “Nordio sta mandando gli ispettori, sono senza parole”

La premier ha annunciato che il ministro Nordio manderà gli ispettori presso il Tribunale dei minorenni dell’Aquila in merito al caso della famiglia nel bosco. Meloni ha criticato duramente la decisione dei giudici di allontanare la madre dai tre figli a causa dei comportamenti della donna che avrebbero reso impossibile la convivenza nella casa famiglia.

Il governo interviene ancora una volta nel caso della cosiddetta "famiglia nel bosco". Giorgia Meloni ha annunciato che il ministro Nordio manderà gli ispettori presso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, dopo che quest'ultimo ha disposto l'allontanamento della madre dai tre figli e il trasferimento – ancora non avvenuto – dei piccoli in un'altra struttura protetta. Nei prossimi giorni il vicepremier Matteo Salvini farà visita, assieme agli esperti legali della Lega, alla coppia anglo-australiana che intende fare ricorso alla corte d'Appello per ottenere la sospensiva dell'ordinanza.

Ospite di Fuori dal Coro su Rete 4, la premier ha criticato fortemente la decisione dei giudici: "A me lascia senza parole, perché si era deciso di affidare ai servizi sociali questi tre bambini che vivevano con i genitori della natura ma almeno stavano ancora con la madre. Adesso si è deciso di allontanare la madre dalla struttura protetta e io penso che questa sia una decisione che non penso che faccia stare meglio questi bambini", ha detto.

Una scelta motivata dagli scatti d'ira della donna, dall'atteggiamento di svalutazione nei confronti delle educatrici e dalle continue opposizioni alle regole della comunità che – ha spiegato il Tribunale nell'ordinanza – hanno reso impossibile la convivenza all'interno della struttura.

Ma Meloni non condivide le ragioni dei giudici e addirittura le considera mosse dall'ideologia. "Penso che infligga loro un altro pesantissimo trauma e qui io penso che siamo oltre perché noi dobbiamo assistere inermi a queste decisioni che sono, secondo me, figlie anche di letture ideologiche. Lo Stato non ti può togliere i figli perché non condivide il tuo stile di vita, quando nulla nulla si dice a chi i figli magari li fa vivere nel degrado per esempio nei campi Rom e li costringe ad accattonare o a rubare. E nessuno può fare nulla", ha detto.

Per questo motivo, il governo è pronto a mandare gli ispettori del ministero della Giustizia. "Il ministro Nordio sta mandando un'ispezione, ci ho parlato ieri", ha precisato. L'istruttoria era già stata avviata lo scorso novembre dopo la sospensione della responsabilità genitoriale della coppia. Anche in quell'occasione Meloni, Salvini e altri esponenti dell'esecutivo si erano schierata contro i giudici.

L'ispezione dunque è attesa per i prossimi giorni e così pure la visita di Salvini. Dalla Lega fanno sapere che è "in fase di preparazione la "missione" in Abruzzo" del segretario con gli esperti legali del partito. "L'obiettivo è di fare tutto il possibile perchè i bimbi, dopo mesi di allontanamento forzato dalla loro casa e dai loro genitori (prima dal padre e ora perfino dalla madre), vengano dissequestrati e la famiglia possa tornare a vivere insieme", conclude la nota.