Roberto Vannacci ha torto anche su Raimo: il video che smentisce il generale e il suo reel tagliato ad arte

A cura di Saverio Tommasi

197 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'europarlamentare della Lega Roberto Vannacci.

L'europarlamentare della Lega Roberto Vannacci ha pubblicato poco fa un reel che termina così: "Saverio Tommasi, esca dal torpore e dal suo mondo dove la percezione prevale sulla realtà. A proposito: lei come si percepisce stamani mattina?".

Il Generale, nel rispondere delle sue affermazioni a Pontida su Christian Raimo, da me smentite in diretta, ha così scelto oggi di ammiccare alla mia identità sessuale, utilizzando le stesse parole percezione/realtà che a partire dal suo primo libro utilizza ogni volta come clava nei confronti di chi rivendica la propria identità di genere, Risponderò al Generale – nel merito specifico – alla fine di questo articolo. Partiamo però dalle sue parole su Christian Raimo, vera questione del suo dibattere oggi nei miei confronti e contro Fanpage.it.

Facciamo un passo indietro: domenica sono stato alla festa della Lega a Pontida, e ho intervistato Roberto Vannacci. Durante la mia intervista, che verteva sulla sua opinione rispetto alle dichiarazioni degli ospiti che con lui erano saliti sul palco, ha tentato di sviare la questione riportandomi una presunta dichiarazione di Christian Raimo, secondo cui "insegnerebbe ai suoi studenti a picchiare i fascisti". A Pontida, di fronte alla telecamera, gli ho risposto che non era corretto da parte sua riportare una dichiarazione non vera, e che il virgolettato su LA7 era differente; volete sapere cos'è accaduto oggi?

La copertina del reel di Roberto Vannacci contro Fanpage.it

Roberto Vannacci oggi ha realizzato un reel in cui attacca me e Fanpage.it accusandoci di aver raccontato una menzogna. A "dimostrazione" della sua tesi mostra proprio il video "incriminato" de "L'aria che tira" su LA7. Peccato che nel video mostrato dal generale sia stata tagliata proprio la parte in cui Christian Raimo, rispondendo al conduttore David Parenzo, dice testualmente: "No, no, io non insegno… Io non dico che insegno ai miei studenti a picchiare i neonazisti". Se insomma le parole precedenti di Christian Raimo potevano essere mal interpretate – "cosa bisogna fare con i neonazisti? Secondo me bisogna picchiarli" – è lo stesso insegnante che chiarisce ogni dubbio pochi secondi dopo.

Se il generale non si fermasse ai titoli, in questo caso a quello della trasmissione TV, ma ascoltasse davvero le dichiarazioni delle persone che cita, forse oggi non sarebbe caduto in questo secondo errore nell'arco di due giorni, tra l'altro sullo stesso argomento.

Riassumendo: Roberto Vannacci, a Pontida, davanti alla mia telecamera Fanpage.it, ha dichiarato di "non provare imbarazzo" nel condividere palco e applausi con leader internazionali che hanno detto, tra l'altro: "Se vedo due gay per strada li picchio" . E per avvalorare la sua tesi di "nessun imbarazzo accanto a loro", ha citato una frase (non vera) di Christian Raimo. Poi, messo di fronte alla verità, ha detto "la frase era più o meno così". Infine oggi se ne è uscito con un reel in cui, per avvalorare la sua tesi, ha tagliuzzato (o fatto tagliuzzare dai suoi collaboratori) il video di La7 che esplicitamente lo smentiva, ed è il motivo per cui invece noi, oggi, ve lo presentiamo in originale.

Concludo rispondendo alla domanda con cui il generale ha terminato oggi il suo reel su Instagram: "Generale, vuole davvero sapere come io, Saverio Tommasi, mi percepisco? Le rispondo volentieri: io oggi mi percepisco come un umano che è costretto, ancora una volta, a mettere in riga le dichiarazioni di un generale. E mi creda, non è divertente".

197 CONDIVISIONI condividi chiudi