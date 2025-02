video suggerito

Arrivano le ricette elettroniche in farmacia: come attivare il servizio e ricevere il codice Dal 15 febbraio in Lombardia e presto anche in altre regioni, sarà necessario attivare esplicitamente il servizio di notifica per ricevere il codice della ricetta elettronica in farmacia. Per ricevere le notifiche del fascicolo sanitario elettronico i cittadini dovranno esprimere il proprio consenso esplicito, compreso il numero della ricetta elettronica (Nre).

A cura di Francesca Moriero

A partire dal 15 febbraio 2025, in Lombardia sarà necessario attivare esplicitamente il servizio di notifica per ricevere il codice della ricetta elettronica in Farmacia. Un cambiamento che riguarderà presto anche altre regioni italiane, che seguiranno l'esempio lombardo, introducendo l'obbligo del consenso esplicito per ricevere notifiche tramite SMS o email.

Prima di quella data il codice della ricetta elettronica veniva inviato automaticamente a tutti i cittadini, ma dal 15 febbraio in poi, per continuare a ricevere queste notifiche, sarà necessario dare il proprio consenso e attivare il servizio. Questo si applica alle ricette elettroniche per farmaci, visite specialistiche e altre prestazioni sanitarie. Non saranno invece coinvolte le ricette rosse e bianche scritte a mano, che non vengono caricate nel Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse).

Quando sarà disponibile nelle altre regioni

Alcune regioni italiane stanno sviluppando o hanno già attivato sistemi di gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) simili a quello lombardo, il che significa che il cambiamento riguarderà anche loro nei prossimi mesi. Al momento non è ancora stabilita la data. L'introduzione dell'obbligo di consenso esplicito per ricevere il codice della ricetta elettronica sarà comunque progressivamente estesa.

Cosa cambia per gli utenti

Da febbraio 2025, i cittadini lombardi e, successivamente, quelli di altre regioni, dovranno attivare il servizio di notifica per continuare a ricevere il codice NRE (Numero di Ricetta Elettronica) via SMS o email. In caso contrario, dovranno ritirare la ricetta cartacea direttamente dal medico o visualizzare il codice nel proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Come attivare il servizio di notifica

Per attivare il servizio, ci sono due modi principali: online oppure presso sportelli fisici. Se si sceglie la modalità online, basta accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) con SPID, CIE o la tessera sanitaria (CNS): una volta entrati, bisogna selezionare "Profilo e Impostazioni" e poi "Notifiche" nella sezione delle ricette, scegliendo se riceverle via SMS o email.

Cosa succede dopo aver attivato il servizio

Una volta attivato il servizio, si inizieranno a ricevere notifiche non solo per le ricette elettroniche, ma anche per altri documenti sanitari importanti, ad esempio: si potrebbe essere informati su referti medici, verbali di pronto soccorso, inviti per screening e aggiornamenti su cambiamenti relativi all'assistenza sanitaria, come la cessazione dell'attività del medico o eventi vaccinali.

Che cos'è il Fascicolo Sanitario Elettronico

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) è uno strumento digitale sicuro che raccoglie e gestisce tutte le informazioni sanitarie di un cittadino. È accessibile tramite SPID, CIE o CNS (tessera sanitaria) e permette di consultare e monitorare la propria salute in modo completo e centralizzato. Al suo interno, ci sono dati identificativi, referti, prescrizioni mediche, cartelle cliniche, vaccinazioni e molto altro, offrendo un quadro completo delle prestazioni sanitarie ricevute.