Restiamo in contatto dopo Gioventù Meloniana: iscriviti alla newsletter Rumore

L’inchiesta Gioventù Meloniana non ha scoperchiato soltanto il sottobosco neofascista dentro l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia. In questi giorni, a emergere con forza è anche un enorme bisogno di informazione e di partecipazione che ci ha colpito quasi quanto quel che abbiamo scoperto dietro le quinte del partito di Giorgia Meloni: ci avevano appena raccontato l’Italia come il Paese del disinteresse e della disaffezione nei confronti della politica, soprattutto tra i giovani, e ci siamo ritrovati letteralmente sommersi dalla vostra attenzione, dalle vostre domande, dal vostro enorme sostegno.

La serata di Roma, con migliaia di persone che si sono registrate nel giro di tre giorni, e che si sono messe in coda fuori dai cancelli del Monk per partecipare dal vivo alla proiezione pubblica della seconda parte dell’inchiesta, non è che la dimostrazione più clamorosa di questo bisogno. Non riusciamo a tener conto delle richieste di proiezione pubblica dell’inchiesta che ci arrivano da tutta Italia, per non parlare delle esortazioni a non mollare, delle segnalazioni di altri e nuovi episodi che potrebbero interessarci. E delle tantissime domande che ci ponete su questa preoccupante vicenda.

A questo bisogno, che abbiamo incidentalmente incrociato con il nostro lavoro giornalistico, vogliamo provare a dare una risposta, affinché non cada nel vuoto e ritorni, stavolta davvero, a marcire nell’indifferenza. In questi giorni ci siamo interrogati spesso su come fare, e ci è venuto in mente di costruire uno spazio di dialogo aperto e bidirezionale tra giornalisti e lettori, in cui continuare a discutere di quanto stia succedendo, fuori dalla cronaca dei fatti e dal caos dei social network. L’invito è semplice: se avete una domanda, un pensiero, uno spunto di riflessione su Gioventù Meloniana e su quanto stia accadendo in questi giorni, iscrivetevi e scriveteci nel form che trovate qua sotto. Sarà nostra cura rispondere a tutte le vostre domande, a porvene altrettante e ad aggiornarvi sugli sviluppi di quel che stiamo scoprendo di nuovo in una newsletter settimanale che ci aiuti, tutti assieme, a fare chiarezza su quel che ci accade attorno.

Questa newsletter si chiamerà Rumore, perché Gioventù Meloniana ci ha insegnato che è di questo che abbiamo bisogno: di un’alternativa al silenzio, all’indifferenza, all’aquiescenza rispetto a tutto ciò che ci accade attorno e non ci piace. Oggi parliamo di nuovi fascismi, domani parleremo di altro, magari. Ma di una cosa siamo certi: che non faremo cadere nel vuoto questo bisogno reciproco di dialogo e ascolto che entrambi – voi lettori e noi giornale – ci siamo reciprocamente manifestati in queste settimane.

Vi aspettiamo tutte e tutti dentro Rumore, quindi.

Per farne sempre di più, assieme.

