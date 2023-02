Renzi con una diciottenne: “Meloni, perché le hai tolto il bonus 500 euro? Non può comprare i libri” Il leader di Italia Viva parla con una neodiciottenne e si rivolge direttamente a Meloni: “Perché lei che è nata nel 2005 non potrà avere il bonus cultura da 500 euro?”. E la ragazza aggiunge: “Non posso andare ai concerti e comprarmi i libri”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il 2023 sarà l'ultimo anno per ottenere il bonus cultura da 500 euro, per i nati nel 2004 che hanno compiuto diciotto anni nel 2022, poi la legge cambierà. Tra i più critici sull'abolizione della misura da parte del governo Meloni c'è Matteo Renzi. Fu il leader di Italia Viva, all'epoca presidente del Consiglio, a volere l'introduzione del bonus per i neomaggiorenni da spendere in libri, biglietti per il cinema, il teatro, i concerti, i musei e altre attività culturali. In un video pubblicato sui suoi social Renzi parla con la giovanissima Eleonora. Diciotto anni appena compiuti nel 2023, nata nel 2005, fa parte di chi non riceverà il bonus.

"Eleonora ha diciotto anni compiuti il 14 gennaio del 2023, quindi è nata nel 2005 – dice Renzi nel video – quindi perché Eleonora, che ha diciotto anni, non può avere il bonus diciottenni? Cara Giorgia Meloni…". Poi si volta verso la ragazza: "Dille qualcosa te". Lei risponde subito: "Meloni mi ha tolto 500 euro, io non posso andare ai concerti e comprarmi i libri". E Renzi commenta: "Esatto, restituiamo i 500 euro ai giovani e non mettiamo le pistole che non servono più – dice riferendosi alla polemica, peraltro smentita ripetutamente dal sottosegretario Fazzolari, sulle lezioni su come sparare a scuola – Meno pistole, Meloni, e più libri".

Effettivamente la riforma del bonus voluta dal governo Meloni prevede l'abolizione dell'incentivo economico per i diciottenni nell'acquisto di prodotti culturali dal 2024. Questo sarà l'ultimo anno in cui il bonus sarà in vigore, perciò potranno richiederlo i nati nel 2004, che hanno compiuto diciotto anni nel 2022 e che potranno spenderlo nel corso del 2023. Per chi è diventato o diventerà maggiorenne nel 2023, invece, ci saranno delle novità a partire dal primo gennaio del prossimo anno: addio al bonus 18App, che verrà sostituito dalla carta della cultura e da quella del merito. La prima si potrà ottenere solamente se si ha un reddito Isee inferiore ai 35mila euro, la seconda dipenderà dal voto della maturità, che dovrà essere pieno: cento su cento.