Bonus cultura 18App da 500 euro, come fare richiesta e chi può ottenerlo nel 2023 Le registrazioni per il bonus cultura 18App partiranno dal 31 gennaio 2023, per chi ha compiuto 18 anni nel 2022, cioè i nati nel 2004. Per richiederlo basta accedere al sito ufficiale con Spid o carta d’identità elettronica. I 500 euro del bonus si possono spendere in libri, musica, biglietti e altro ancora.

A cura di Luca Pons

Il bonus cultura 18App è valido per il 2023, e le domande per riceverlo si potranno fare a partire da martedì 31 gennaio 2023. Chi ha compiuto 18 anni nel 2022, ovvero i nati nel 2004, potranno richiedere il bonus di 500 euro e, quando l'avranno ricevuto, avranno la possibilità di spendere i soldi del bonus fino al 30 aprile 2024.

Per chi è nato nel 2003 e non ha fatto richiesta di avere il bonus cultura, la possibilità di farlo è scaduta il 31 agosto 2022. Chi è nato nel 2003 e aveva fatto richiesta, invece, avrà tempo fino al 28 febbraio 2023 per spendere il proprio bonus 18App.

Con i 500 euro del bonus, si potranno acquistare diversi prodotti culturali: dai biglietti per musei, cinema e teatri, fino a libri, giornali e musica, ma anche corsi di lingua. Si tratta dell'ultimo anno in cui il bonus 18App sarà in vigore, dato che dal 2024 il governo Meloni ha annunciato di voler procedere con due carte separate: carta della cultura e carta del merito, che richiederanno rispettivamente di essere al di sotto di una certa soglia Isee e di aver ottenuto il massimo dei voti nel proprio diploma di scuola superiore.

A chi spetta il bonus cultura nel 2023

Come detto, nel 2023 potranno richiedere il bonus cultura 18App da 500 euro i nati nel 2004. Si tratta, cioè, di ragazzi e ragazze che hanno compiuto 18 anni nel 2022. Per chi compie 18 anni nel 2023, invece, l'eventuale bonus cultura scatterà nel 2024. Secondo quanto stabilito dal governo Meloni, a partire dal 2024 sparirà il bonus 18App, che sarà sostituito dalla carta della cultura – spettante a chi si trova al di sotto dei 35mila euro di Isee – e dalla carta del merito, per chi ottiene 100/100 nel proprio diploma.

Come richiedere il bonus cultura 18App nel 2023

Per fare richiesta per il bonus cultura 18App da 500 euro, bisogna aver compiuto 18 anni nel 2022. Questo significa che può farlo chi è nato nel 2004. Per fare la richiesta, ci sarà tempo dal 31 gennaio 2023 al 31 ottobre 2023.

Non esiste un'app ufficiale su cui registrarsi per richiedere il bonus 18App. L'unica piattaforma da cui è possibile farlo è il sito ufficiale di 18App. Per registrarsi bisognerà accedere al sito a partire dal 31 gennaio – anche se è già stato annunciato che la pagina non sarà accessibile, dalle 9 alle 13 di martedì 31 gennaio 2023, per manutenzione del sito.

Una volta sul sito, bisognerà fare l'accesso con le proprie credenziali Spid – il Sistema pubblico di identità digitale, che si può richiedere dai 18 anni in su tramite diversi gestori – o con la carta d'identità elettronica, da chiedere al proprio Comune, di cui bisogna conoscere anche il Pin. Per chi non conosce il Pin, è possibile recuperarlo se si ha il proprio codice Puk. In caso contrario, bisognerà chiedere la ristampa del Puk negli uffici di qualunque Comune.

Una volta fatto l'accesso, sarà necessario confermare i propri dati anagrafici, che verranno visualizzati. Così facendo, si riceverà una mail di conferma della avvenuta registrazione. È raccomandabile non cancellare la mail, ma conservarla fino alla scadenza del bonus, cioè il 30 aprile 2024. Una volta completata la procedura, si potrà visualizzare il proprio portafoglio virtuale e iniziare a spendere i 500 euro del bonus cultura 18App.

Cosa si può comprare con il bonus cultura da 500 euro

Il bonus 18App, introdotto dal governo Renzi, consiste in 500 euro che possono essere spesi liberamente dai neo-maggiorenni, purché gli acquisti rientrino nel settore della cultura. Per questo, il bonus 18App è anche detto bonus cultura.

Con i 500 euro del bonus è possibile acquistare biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, monumenti e parchi archeologici. Ma anche musica, libri e abbonamenti a giornali, sia quotidiani che periodici, in formato cartaceo o digitale. Non valgono, invece, abbonamenti a piattaforme di streaming come Netflix. In più, non si possono acquistare più copie dello stesso prodotto (un biglietto, un libro…).

Infine, rientrano tra gli ambiti di spesa possibili per il bonus cultura 18App anche i corsi di teatro, di musica o di lingue straniere. Sul sito ufficiale del bonus 18App si può consultare un elenco delle attività commerciali più vicine dove è possibile spendere i soldi del bonus.