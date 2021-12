Quirinale, il piano B di Salvini: “Berlusconi ha diritto di candidarsi, ma valutiamo altro nome Cdx” Matteo Salvini per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica pensa a un nome alternativo a quello di Silvio Berlusconi: “Il centrodestra è maggioranza in Parlamento e nel Paese, sta a noi fare una proposta”.

La partita per l'elezione del Presidente della Repubblica si fa sempre più complicata e Matteo Salvini intende giocarla in prima linea, convocando tra Natale e Capodanno un incontro tra i leader dei partiti per un confronto. "Sto lavorando per tenere insieme il centrodestra: se Berlusconi sceglierà di candidarsi avrà trasparentemente e lealmente il nostro consenso" perché "la Lega ha una parola e quella parola mantiene".

Ma nel caso in cui l'ex premier facesse una scelta diversa o mostrasse di non riuscire ad andare oltre i numeri del centrodestra, "bisognerà guardare altrove" e "io già sto ragionando e incontrando uomini e donne", ha detto il segretario del Carroccio, ospite di Non è l'arena su La7.

Salvini ha ribadito che proverà a mettere d'accordo tutti i segretari, "se possibile già tra Natale e Capodanno chiederò se c'è una posizione che possa mettere insieme se non tutti, quasi tutti o almeno tanti, partendo da una posizione di centrodestra". Da molti il nome di Berlusconi è però ritenuto divisivo. "Ha il diritto di candidarsi? Sì. Io spero che arrivi ad avere la maggioranza, e il nostro sostegno ce l'ha ma il centrodestra da solo non è autosufficiente – ha detto il leader della Lega – Se Berlusconi facesse una scelta diversa o se non riuscisse a trovare spazio anche in altri perché solo col centrodestra non ce la fa, è chiaro che bisognerà guardare altrove. Io già sto ragionando, sto incontrando uomini e donne", e ci sarebbero già delle candidature alternative. Sull'ipotesi che sia Renzi a spostare verso il centrodestra l'ago della bilancia, Salvini è cauto: "Renzi è oscillante per antonomasia… Il centrodestra è maggioranza in Parlamento e nel Paese, sta a noi fare una proposta".

L'ipotesi di Draghi eletto al Colle, lo scenario considerato tra i più plausibili in questo momento, non piace al segretario del Carroccio: "Se Draghi andasse a fare il presidente della Repubblica ci sarebbe un rimescolamento complicato. Draghi è una garanzia per l'Italia e l'estero. Mattarella ha legittimamente detto ‘io ho dato': l'Italia è un paese maturo per scegliere un nuovo presidente della Repubblica", ha aggiunto.

