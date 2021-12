Caso Luca Morisi, Procura Verona chiede archiviazione. Salvini: “Mi aspetto scuse dei giornalisti” La Procura di Verona ha chiesto l’archiviazione per l’inchiesta su Luca Morisi, ex capo della comunicazione di Matteo Salvini. Il leader della Lega: “Aspetto le scuse dei giornalisti che hanno riempito di fango le pagine dei giornali per giorni”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il caso di Luca Morisi potrebbe chiudersi definitivamente a breve. La Procura di Verona ha chiesto l'archiviazione per l'ex guru social della Lega, coinvolto nell'inchiesta per cessione e detenzione di stupefacenti. Le indagini erano scattate dopo la notte che l‘ex capo della Bestia di Matteo Salvini aveva trascorso nella sua abitazione con due ragazzi, contattati tramite un sito di incontri.

Secondo quanto apprende Ansa da fonti qualificate, il pm ha depositato la richiesta al Gip, che ora dovrà decidere se archiviare o meno il fascicolo. L'inchiesta era stata avviata dopo che lo scorso agosto l'ex capo della Bestia di Matteo Salvini aveva trascorso una notte nella sua abitazione con due ragazzi, contattati tramite un sito di incontri. La Procura indagava sul ritrovamento di un quantitativo di Gbl, la cosiddetta droga dello stupro, che le forze dell'ordine avevano rinvenuto.

La droga, stando a quando è emerso dalle indagini, sarebbe stata portata da uno dei due escort, elemento questo che cancellerebbe l'ipotesi di reato di cessione di stupefacente da parte di Morisi. I Carabinieri, che erano stati chiamati proprio dai due giovani escort, avevano anche trovato nella casa di Belfiore dell'ex spin doctor di Salvini una piccola quantità di cocaina. Come aveva anticipato il Corriere della Sera l’archiviazione sarebbe stata chiesta "per particolare tenuità del fatto".

La reazione di Matteo Salvini

"Proprio poco fa è stata depositata la richiesta di archiviazione nei confronti di Luca Morisi, aspetto le scuse dei giornalisti che hanno riempito di fango le pagine dei giornali per giorni", ha detto Matteo Salvini intervistato sul palco di Atreju 2021.

"Hanno colpito un amico per colpire me e in questi casi mi incazzo come un bufalo. Prendetevela con me, e non con chi mi è vicino", ha aggiunto.

Chiesta archiviazione anche per ragazzo romeno

Nell'inchiesta sulla vicenda di Luca Morisi la Procura di Verona ha chiesto l'archiviazione anche per il secondo indagato, uno dei due romeni ventenni che hanno partecipato al festino. Anche nel caso del giovane, indagato per cessione della cosiddetta droga dello stupro, il pm ha valutato per l'archiviazione la particolare tenuità del fatto.

Nessuna accusa era stata mossa invece al secondo ragazzo. Nonostante non comparisse nel fascicolo di indagine, il magistrato ha valutato anche l'ipotesi – uscita nella ricostruzioni di stampa – di una possibile estorsione di denaro dei due ai danni di Morisi, scenario che però non ha trovato alcun fondamento.