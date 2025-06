Caso Paragon, non solo i giornalisti di Fanpage: spiato anche Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

Svolta nel caso Paragon. Anche il telefono del fondatore di Dagospia Roberto D'Agostino risulta sia stato infettato, probabilmente dal software spia di tipo militare fornito da Paragon Solutions, così come è avvenuto ai giornalisti di Fanpage.it, il direttore Francesco Cancellato e il capo della cronaca di Napoli Ciro Pellegrino. Ci sono quindi almeno tre giornalisti italiani controllati da uno spyaware, lo stesso che era in dotazione dei Servizi, ma non si sa ancora chi ha ordinato lo spionaggio.

La notizia, di cui anche Fanpage.it ha avuto riscontri, è stata lanciata dal leader di Iv Matteo Renzi: "Lo scandalo intercettazioni illegittime esplode ogni giorno di più. Se davvero anche Dagospia è stata messa sotto controllo, come sembra, siamo davanti a una svolta clamorosa. Io non sono un fan di Roberto D’Agostino e con lui ho avuto scontri molto duri, in tutte le sedi. Ma se anche Dagospia è stata spiata e il Governo italiano continua a far finta di nulla, siamo in presenza di un fatto gravissimo. Nelle democrazie NON si spiano i giornalisti. Se si spiano i direttori delle testate giornalistiche non è più democrazia. Tutti zitti anche stavolta? #ItalianWatergate", si legge in un messaggio su X il leader di Italia viva.

A quanto risulta, anche il telefonino di D'Agostino dovrebbe essere un apparecchio Iphone, per cui la notifica che avvisava il giornalista dello spionaggio è stata inviata da Apple, come nel caso di Pellegrino. Il capo della cronaca di Napoli e il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato hanno fatto analizzare i loro telefoni dagli esperti di Citizen Lab, che nel caso dello spionaggio ai danni di Pellegrino hanno confermato senza alcun dubbio l'utilizzo dello spyware Graphite. D'Agostino invece non ha ancora inviato il suo cellulare all'organo indipendente, e il suo dispositivo è in queste ore al vaglio della Polizia postale, dopo una denuncia presentata alla Procura di Roma.

Poco fa la Procura, che sta indagando sul caso Paragon, ha fatto sapere di aver disposto accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi telefonici in uso a sette persone, parti lese nell'indagine: il fondatore di Dagospia Roberto D'Agostino e i giornalisti Eva Vlaardingerbroek, Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino. L'accertamento riguarda anche i dispositivi degli attivisti di Mediterranea Saving humans Luca Casarini, Giuseppe Caccia e don Mattia Ferrara. Il conferimento dell'incarico verrà affidato lunedì, come risulta anche a Matteo Renzi.

Nell'indagine si procede, al momento contro ignoti, per accesso abusivo a sistema informatico e quanto previsto all'articolo 617 del codice penale su reati informatici, cognizione, interruzione o impedimento illecito di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche e installazioni abusiva di apparecchiature atte ad intercettare. L'ordine dei giornalisti e la Federazione Nazionale Stampa Italiana, che si sono costituiti nel procedimento, potranno nominare loro consulenti per questi accertamenti.

Proprio ieri sera il Copasir ha confermato di aver ripreso le indagini sulla vicenda, dopo gli ultimi elementi emersi dal secondo rapporto di Citizen Lab, che aveva dato notizia anche di un terzo giornalista europeo spiato da Paragon, di cui però non si conosceva l'identità. Ora lo stesso Copasir sarebbe pronto a desecretare le audizioni dei rappresentati di Paragon, che avevano portato alla pubblicazione di una relazione, inviata al Parlamento lo scorso 5 giugno. Ora quella relazione verrà sicuramente ampliata e aggiornata.