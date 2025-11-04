Quanto guadagna Giorgia Meloni e quante tasse paga: la dichiarazione dei redditi della premier nel 2025

Lo scorso anno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha guadagnato circa 180mila euro di entrate, stando alla sua dichiarazione dei redditi. Un netto calo rispetto al 2023, quando superò i 450mila euro di incassi grazie al suo libro. Ecco quanto guadagna e quante tasse paga la premier, confrontata con gli altri leader politici.

Anche quest'anno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato la propria dichiarazione dei redditi come sono tenuti a fare tutti i parlamentari. Nella dichiarazione inviata quest'anno al Fisco, Meloni ha dichiarato incassi per 180.031 euro, in netto calo rispetto agli scorsi anni, quando erano stati alzati dalla vendita dei suoi libri. Nel complesso, grazie anche ad alcune detrazioni, ha versato 63.066 euro di Irpef.

Il reddito di Meloni è abbastanza simile a quello di altri parlamentari, anche se tra deputati e senatori ci sono differenze anche fortissime. Tra i volti più noti, basta pensare che Matteo Salvini (come Elly Schlein) non supera i 100mila euro di incassi. Nel frattempo Matteo Renzi per lo scorso anno ha dichiarato oltre 2,3 milioni di euro.

Quanto guadagna Giorgia Meloni: la dichiarazione dei redditi 2025

I guadagni della presidente del Consiglio sono calati parecchio rispetto agli ultimi anni. Nella dichiarazione del 2022, relativa ai redditi del 2021 (quindi prima di arrivare alla guida del governo) aveva dichiarato circa 160mila euro. L'anno dopo avevano iniziato a fruttare i diritti d'autore del suo libro Io sono Giorgia: il reddito era salito a 293mila euro. Nel 2023 il picco, anche grazie al secondo libro La versione di Giorgia: 459mila euro.

L'anno scorso, invece, come detto il reddito è nuovamente sceso a 180mila euro. Si tratta di guadagni sostanzialmente in linea con quelli di altri parlamentari, più alti – per esempio – di quelli registrati da Elly Schlein e Matteo Salvini, ma molto più bassi rispetto a Matteo Renzi, che è uno dei parlamentari che guadagna di più.

Quante tasse ha versato la premier

Guardando alle imposte, la presidente del Consiglio ha dovuto versare quest'anno 63.066 euro di Irpef. La somma sarebbe stata più vicina ai 70mila euro, ma sono intervenute alcune detrazioni. Ad esempio, i 415 euro che Meloni versa regolarmente a Fratelli d'Italia.

La detrazione più forte è quella per i lavori edilizi: 4.579 euro in meno di tasse. La quasi totalità delle detrazioni (circa 6mila euro) è legato alla casa. Infatti, lo scorso anno la leader di Fratelli d'Italia ha comprato una nuova abitazione come prima casa: una villa fuori Roma che è finita anche al centro di polemiche per la sua classificazione al catasto, perché è registrata come villino.

Quanto guadagnano gli altri leader politici e chi è il più ricco

La dichiarazione dei redditi di Meloni è disponibile sul sito ufficiale della Camera, insieme a quella di tutti gli altri parlamentari. Non manca, ad esempio, quella della segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che ha incassato 98.471 euro nel 2024. Mentre Giuseppe Conte non ha ancora pubblicato l'ultima dichiarazione (nella precedente, inviata lo scorso anno, risultava un reddito di 106.580 euro). Antonio Tajani, segretario di Forza Italia e vicepremier, quest'anno ha dichiarato 187.673 euro, leggermente al di sopra di Meloni

Restando tra i parlamentari, ma spostandosi al Senato, si trova l'altro vicepresidente del Consiglio: Matteo Salvini non ha ancora pubblicato la documentazione di quest'anno, quindi l'ultimo dato disponibile sono i 99.699 euro dello scorso anno. Carlo Calenda quest'anno ha dichiarato 122mila euro di entrate.

Anche Matteo Renzi è fermo al 2024, quando dichiarò più di 2,3 milioni di euro. Al primo posto, in attesa della dichiarazione inviata quest'anno, resta Antonio Angelucci: l'imprenditore, eletto con la Lega e quasi sempre assente in Parlamento, l'anno scorso ha inviato una dichiarazione da 4,8 milioni di euro.