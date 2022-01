Quando ci sarà il giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella Sergio Mattarella, rieletto presidente della Repubblica, giurerà davanti al Parlamento riunito in seduta comune il prossimo giovedì 3 febbraio alle ore 15.30. È il giorno della scadenza del primo mandato del capo dello Stato.

A cura di Annalisa Girardi

Sarà giovedì prossimo, il 3 febbraio 2022, il giuramento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno esatto della scadenza del suo primo mandato. Il capo dello Stato terrà un discorso, previsto per le 15.30, davanti al Parlamento riunito in seduta comune. Mattarellaha già parlato una volta ricevuto l'incarico, vista la peculiarità della situazione: "I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla Presidenza della Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico e su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento, da cui non mi potevo sottrarre", ha detto in un breve messaggio trasmesso in diretto subito dopo aver ricevuto la comunicazione dal presidente della Camera, Roberto Fico, e da quella del Senato, Elisabetta Casellati.

Mattarella è stato riconfermato al Quirinale dopo ben sette fumate nere. Alla fine il capo dello Stato è stato eletto con 759 voti, quindi ben al di sopra del quorum previsto di 505 preferenze. Dopo lo spoglio delle schede, una volta annunciato l'esito al Parlamento riunito in seduta comune, Fico e Casellati si sono recati direttamente da Mattarella (che chiaramente si trovava già al Colle) per comunicargli il risultato. Nel pomeriggio erano stati i capigruppo ad andare dal presidente per chiedergli la disponibilità a un secondo mandato.

Dopo il giuramento, previsto appunto per giovedì 3 febbraio alle ore 15.30, seguirà la cerimonia di insediamento. Il capo dello Stato (che in questo caso rimane quello attuale) si recherà prima all'Altare della Patria per recare omaggio al milite ignoto e poi andrà al Colle. Normalmente al palazzo del Quirinale si assiste al passaggio di consegne, ma in questo caso chiaramente non ce ne sarà bisogno.