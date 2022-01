Mattarella dopo la rielezione: “Condizioni di emergenza prevalgono sulle prospettive personali” Il Presidente Mattarella ha ricevuto il presidenti di Camera e Senato, che gli hanno comunicato l’esito del voto, e ha rilasciato una breve dichiarazione: “La grave emergenza richiama al senso di responsabilità, anche se ci sono prospettive personali differenti”.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato una brevissima dichiarazione dopo aver ricevuto i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, che gli hanno comunicato ufficialmente l'esito dell'ottava votazione, con cui è stato rieletto capo dello Stato: "Ringrazio i Presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione, desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti", ha cominciato Mattarella.

Il capo dello Stato ha continuato facendo un breve resoconto di quanto successo nell'ultima settimana, in cui le votazioni in Parlamento e le trattative dei leader hanno caratterizzato la sua rielezione: "I giorni difficili trascorsi per l'elezione del Presidente della Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo attraversando, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento – ha continuato Mattarella – Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri a cui si è chiamati e devono prevalere su prospettive personali differenti, con l'impegno di interpretare attese e speranze dei nostri concittadini".

Il Presidente della Repubblica ha fatto sapere oggi pomeriggio che era disponibile al bis, dopo averlo escluso per gli ultimi mesi. Nel suo breve discorso di questa sera Mattarella ha fatto sapere di aver avuto altri piani per il suo futuro – come peraltro aveva detto e ridetto – ma di sentire il dovere di metterli da parte di fronte allo stallo raggiunto in Parlamento. E soprattutto davanti alla spinta dal basso, arrivata direttamente dai grandi elettori, che anche i leader hanno dovuto considerare dopo giorni di trattative su altri nomi. Il Presidente Mattarella giurerà in settimana, presumibilmente il 3 febbraio quando scadrà il suo mandato naturale.